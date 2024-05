Szárnyakat adnak a másodosztályban ragadt patinás angol csapatnak – HIVATALOS!

A Red Bull tulajdonrészt vásárolt a Leeds Unitedben.

A Leeds United bejelentette, hogy a Red Bull kisebbségi tulajdonrészt vett át a klubban, valamint az energiaital-vállalat lesz a csapat mezszponzora.

A következő szezon elejétől a Red Bull márkajelzést viselik a Leeds United férfi és női első csapatai. Emellett a Red Bull a klub exkluzív energiaital-partnere lett. A megállapodás több évre szól.

„A Red Bull csatlakozása történelmi mérföldkő, amely tovább erősíti a klubot abban, hogy elérje teljes versenypotenciálját” – mondta a BBC beszámolója szerint Paraag Marathe, a Leeds elnöke.

A vállalat számos futballklubot irányít világszerte, köztük a Red Bull Salzburgot és az RB Leipzigot, valamint Forma-1-es csapata is van.

A Leeds United az amerikai Denise DeBartolo tulajdona, a San Francisco 49ers NFL-csapatot is működtető hölgy befektetőcsoportjának olyan hírességek is tagjai, mint Will Ferrell és Russell Crowe színészek, Michael Phelps úszó és Jordan Spieth golfozó. S most már tulajdonostárs lett a Red Bull is.

„Örülünk, hogy partnerei lehetünk egy olyan klubnak, amely minden bizonnyal az egyik legnagyobb Angliában, gazdag és sikeres történelme van. Az ambíció, hogy visszajuttassuk a Leeds Unitedet a Premier League-be és a csapat tartósan meg is maradjon a világ legjobb labdarúgó-bajnokságában, nagyon jól illeszkedik a Red Bullhoz. Várjuk a partnerséget, optimisták és energikusak vagyunk a jövőt illetően” – mondta Oliver Mintzlaff, a Red Bull vezérigazgatója.

A vállalat jelentős támogatást nyújt a klubnak, az ügylet új kereskedelmi bevételeket, valamint további tőkebefektetést hoz a kisebbségi tulajdonrészbe. A Salzburggal, a New York Red Bullsszal és a Leipziggel ellentétben azonban a Leeds United neve és címere változatlan marad, és a hírek szerint a cég szavazati jogot sem kap az elnökségben.

Leedsben most abban reménykednek, hogy az új befektető segíthet visszajutni a csapatnak a Premier League-be, miután az a múlt vasárnap elveszítette a rájátszás döntőjét.

A második vonalban elért harmadik helyezést követően – amellyel lemaradt az automatikus feljutásról – a Leeds a play offba került, ahol a Norvich összesítésben 4–0-s legyőzése után a Southampton várt rá a fináléban.

A United azonban hiába végzett a Championship alapszakaszában három ponttal és egy hellyel az ellenfél előtt, Daniel Farke csapata 1–0-s vereséget szenvedett Adam Armstrong első félidei találatának köszönhetően.

Így a Szentek csatlakoztak a Premier League-be feljutott Ipswichhez és a Leicesterhez, míg a Leeds zsinórban a második szezont lesz kénytelen a másodosztályban kezdeni.