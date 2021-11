Szankciók a Honvédnál: több játékost is kitettek a keretből!

Az elmúlt négy bajnokiját kivétel nélkül elveszítette a Bp. Honvéd, sorban a MOL Fehérvár (1-2), a Mezőkövesd (2-3), a Puskás Akadémia (1-3) és a Debrecen ellen (3-5), négy meccsen ráadásul 13 gólt kapott Horváth Ferenc együttese. A kispestiek a nyolcadik helyre csúsztak vissza a tabellán, s csak egyetlen ponttal előzik meg a kieső pozícióban lévő MTK-t. A kudarcok miatt szankciókat fogalmazott meg a vezetőség a játékosokkal és a stábbal szemben is.

"Többször előfordult velünk, hogy a mérkőzések bizonyos szakaszai között is nagy különbségek mutatkoztak a teljesítményünkben, nagyon sok gólt kaptunk és olyan találkozókat veszítettünk el, amelyekre nagyon nehéz konkrét magyarázatot találni mivel összetett a probléma. Rossz döntések, egyéni hibák és sajnos hozzáállásbeli problémák is előfordultak ebben az időszakban, amelyeknek ez a negatív sorozat lett az eredménye" - nyilatkozta a Bp. Honvéd hivatalos honlapjának Kun Gábor ügyvezető.

"Az elmúlt napokban többször is egyeztettünk a vezetőedzővel és a játékosokkal is arról, hogy miként tudunk kijönni ebből a negatív sorozatból. Muszáj már az MTK ellen sikeresnek lennünk. Alkalmaztunk minden eddiginél szigorúbb szankciókat, mind a játékosok mind a stáb esetében. Több játékos esetében is úgy döntöttünk, hogy az első csapattal edzenek, de kikerülnek a meccskeretből. Rövid távon eredményeket várunk el mindenkitől" - tette hozzá a klubvezető.

