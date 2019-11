A Kölntől egy hete menesztett edző vette át Szalaiék irányítását

Az FSV Mainz 05 hétfőn bejelentette, hogy az 1. FC Kölntől alig egy hete menesztett Achim Beierlorzer veszi át a csapat irányítását.

Az 51 éves szakember annak a Sandro Schwarznak a pozícióját foglalja el, akinek az Union Berlin elleni 3-2-es vereség után kellett távoznia.

A nyáron Szalai Ádámot is szerződtető együttes 11 mérkőzés alatt már 8 vereségnél jár a Bundesligában, ami korábban még nem fordult elő a klub életében. Ráadásul nemrég az elleni 8-0-ra elveszített meccs is a klub történetének legnagyobb arányú bajnoki vereségét jelentette.

- Ez egy furcsa helyzet, mert egy hete még a Köln edzője voltam, most pedig itt vagyok Mainzban a bemutatásomon. Néha azonban nagyon gyorsan mennek a dolgok, különösen abban az esetben, ha minden tökéletesen illeszkedik egymáshoz. A Maiznak világos futballfilozófiája van, ami illik hozzám. Támadófutballt akarunk játszani, nagy odaadással és szenvedéllyel - mondta a 2022-ig aláíró Beierlorzer.

A Mainz jelenleg 11 mérkőzés után 9 ponttal a 16. helyen áll a tabellán, egy ponttal lemaradva a biztos bentmaradást érő 15. helyezett Augsburgtól.

