Szalai üzent a szurkolóknak: "El szeretnénk kerülni a zártkaput!"

"Az UEFA az elmúlt években nem bánt velünk kesztyűs kézzel..."

A zártkapus magyar-angol mérkőzést követően ismét teltház előtt fogadhatja ellenfelét a magyar válogatott.

Az UEFA illetékesei azonban ezúttal is kiemelt figyelmet fordítanak a találkozóra, ugyanis továbbra is ott lebeg a fejünk felett egy felfüggesztett zártkapus büntetés, amely azonnal életbe léphet, amint az európai szövetség ismét kirekesztő dolgokat tapasztal a Puskás Arénában.

Az elmúlt napokban a válogatott több játékosa is sportszerű buzdításra kérte a magyar drukkereket, így tett most a csapatkapitány, Szalai Ádám is.

"Először is szeretném megköszönni az angol és az olasz meccseken a buzdítást, és hogy szurkoltatok nekünk. Szeretnék elmondani pár dolgot a német mérkőzéssel kapcsolatban. Először is nagyon örülünk, hogy ismét együtt, teltházas stadionban várhatjuk a mérkőzést. Tudjátok, hogy van még egy felfüggesztett zártkapus mérkőzésünk, amit mindenképpen el szeretnénk kerülni. Ezért kérlek titeket, hogy kerüljétek a rasszista megnyilvánulásokat, kérlek titeket, hogy kerüljetek minden olyan kirekesztő megnyilvánulást, illetve mondatokat, szavakat, amik esetleg a jövőben zártkapus mérkőzéseket okoznának, hiszen nekünk ti vagytok a legfontosabbak. Már többször bizonyítottátok, hogy Európában és az egész világon is páratlanok vagytok abban, ahogy buzdítotok minket, ahogy mellettünk vagytok az utolsó percig, és ahogy a mérkőzés végén közösen együtt a himnuszt énekeljük. Ez egy hihetetlenül fontos erő számunkra, ezért kérlek titeket, kerüljünk minden olyan megnyilvánulást, amire később esetleg rá lehet fogni, hogy kirekesztéssel kapcsolatos. Tudjátok, hogy az UEFA az elmúlt években nem bánt velünk kesztyűs kézzel, és ezt el szeretnénk kerülni a jövőben. Találkozzunk a mérkőzés után, énekeljük együtt a himnuszt, ahogy mindig szoktuk, mert számunkra ez a legnagyobb erő! Köszönjük!" - mondta a Basel támadója.

