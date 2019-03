Szalai: Imádok magyarnak lenni az ilyen pillanatokért

A Hoffenheim támadója ezúttal rendkívül büszke volt a válogatott teljesítményére.

Mint ismert, a magyar válogatott 2-1-re megverte Horvátországot az Eb-selejtezők vasárnapi játéknapján.

Dzsudzsák Balázs mellett a mérkőzésen 1 gólt szerző Szalai Ádámot is elragadták az érzelmek az értékeléskor.

- Jól kezdtünk, aztán kaptunk egy ilyen gólt, de nem volt semmi, ahogy visszajöttünk utána és döntetlennel tudtunk fordulni. Egy kis szerencse is kellett, de jobb így bemenni az öltözőbe - fogalmazott az M4 Sport-nak Szalai.

- Van olyan, amikor meg kell beszélni a dolgokat, amik aztán máshogy alakulnak – utalt Szalai a szlovákok elleni vereség után a kamerák előtt mondott kritikájára.

- A csapaton belül ez teljesen máshogy jött le, mint kívülről, szerintem ez látszott rajtunk.

- Óriásit ment a csapat, le a kalappal mindenki előtt. Dzsudzsák Balázsnak a századik meccséért, Szoboszlai Dominiknak a hihetetlenül érett mecséért. A hátsó védősor egyszerűen félelmetes volt, mindent elfejelt, mindenbe beleugrott, mindenbe belelépett. A középpálya végig harcolt, Pátkai Máté pedig ma tudta meg, hogy kezdő lesz, ehhez képest eldöntötte a mérkőzést. Ha pár napja odacsaptunk az asztalra, akkor most mindenképpen dicséret illeti a fiúkat.

A cikk lejjebb folytatódik

- Ha megnézzük, hogy kikkel játszottunk, akkor az első két meccsen szerzett három pont rendben van. Fontos, hogy versenyben maradjunk, szerintem látszott a fiúkon, hogy mit jelentene az, ha itthon, egy ilyen szurkolótábor előtt játszhatnánk egy Eb-t. Amit Szlovákiában műveltek, az egyszerűen félelmetes volt, a szurkolótáborunk világszínvonalú, ezért is volt nagyon rossz érzés a vereség. Ezen a mérkőzésen is olyan hangulatot csináltak akkor is, amikor 1–0 volt a horvátoknak, hogy a hideg ráz még mindig. Imádok magyarnak lenni az ilyen pillanatokért és köszönöm minden szurkolónknak ezt a pár napot.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!