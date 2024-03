Szalai Attila tisztában van vele, hogy mi az egyetlen lehetősége

Úgy kezdett a válogatottban, hogy utoljára február 9-én játszott bajnokit, de az Eb-keretbe kerülés számára sem evidencia…

„Az egyetlen lehetőségem, ha kőkeményen dolgozom edzésről edzésre, mérkőzésről mérkőzésre, és amikor megkapom a lehetőséget, készen kell állnom, és meg kell mutatnom, hogy mit is tudok valójában” – mondta az nb1.hu-nak Szalai Attila, aki szombaton úgy került be a válogatott kezdőjébe, hogy bajnokin legutóbb február 9-én játszott a Freiburgban.

Mint ismert, Szalai Attila a Fenerbahce-szurkolók egyik legnagyobb kedvenceként igazolt tavaly nyáron Törökországból Németországba, miután a Hoffenheim klubrekordot jelentő összeget, 14 millió eurót fizetett érte.

Öt hónap alatt azonban 333 percet kapott az új csapatában, ezért a télen kölcsönben a Freiburgba igazolt, de itt sem sikerült beverekednie magát a kezdőbe. Sőt, az előző öt bajnokin egyetlen percet sem kapott, a legutóbbi, Leverkusen elleni találkozón már a keretben sem szerepelt.

Marco Rossi ennek ellenére továbbra is megbízik a védőben, aki a válogatottban rendre jó teljesítményt nyújt, nem véletlen, hogy 26 évesen már 42-szer ölthette magára a nemzeti színű mezt. A szövetségi kapitány Törökország ellen is bizalmat szavazott Szalainak, aki végigjátszotta az 1–0-ra megnyert felkészülési meccset, és jól is ment neki a játék.

„Jól éreztem magam, és nagyon örülök, hogy ismét 90 percet tudtam a pályán tölteni egy ilyen fantasztikus mérkőzésen” – válaszolta az nb1.hu érdeklődésére Szalai Attila.

„Nagyon örülök annak, hogy a szövetségi kapitány bízik bennem. Természetesen ezért dolgozom kőkeményen nap mint nap, hogy a legjobbamat tudjam nyújtani a klubcsapatomban és a válogatottban is. Igyekszem meghálálni a bizalmat kemény munkával és megfelelő teljesítménnyel.”

Az Eb-keretbe kerülés persze nem evidencia Szalai számára sem, Németországban mindenképpen játéklehetőséghez kell jutnia.

„Az egyetlen lehetőségem, ha kőkeményen dolgozom edzésről edzésre, mérkőzésről mérkőzésre, és amikor megkapom a lehetőséget, készen kell állnom, és meg kell mutatnom, hogy mit is tudok valójában. Bízom benne, hogy változni fog a helyzetem, ezen dolgozom nap mint nap, hogy boldogabb és jobb napok jöjjenek majd”.

Szalai Attila a magyar válogatott védelméről így elmondta a véleményét:

„Jól működött a védekezés, sajnos, (Balogh) Botinak voltak kisebb fájdalmai, de amíg a pályán tudott lenni, nagyon jól tette a dolgát, csakúgy, mint Lang Ádi. Aztán (Dárdai) Marci is beszállt, méghozzá jól, stabil volt a védelem. Szerintem nagyon jól halad a közös munka, és Marci is hamar be tud majd illeszkedni a csapatba, és azon dolgozunk, hogy a védelem minél jobban működjön. De természetesen a védekezés nemcsak a védők dolga, az egész csapatot meg kell dicsérni a pénteki teljesítményéért.”

Szalai most úgy került be a válogatott kezdőjébe, hogy bajnokin legutóbb február 9-én játszott. „Természetesen más a helyzet, amikor egy futballista minden hétvégén játszik a klubjában, de nagyon keményen edzek, és úgy gondolom, hogy jó fizikális szinten vagyok. Ennek tudható be, hogy jól bírtam a 90 percet. Ezen fogok dolgozni a továbbiakban is” – ígérte a Freiburg játékosa.

A nemzeti együttes legközelebb kedden a koszovói csapatot fogadja barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában. A találkozóra rohamosan fogynak a jegyek.