Szalai Attila nevét megint bedobták a Sevillánál

A Fichajes spanyol portál szerint Sevillában felkészültek arra az esetre, ha a több európai élklub által is körbeudvarolt védői közül valamelyiket elvinnék a nyáron. Diego Carlos és Jules Koundé váltásra is jó esély volt a téli átigazolási piacon, végül mindketten maradtak. A nyár azonban új esélyt kínál.

Ez az új esély Szalai Attila esetében is igaz, akit az ősz, a tél folyamán nagyjából féltucatnyi csapattal (Chelsea, Newcastle, Milan, Sevilla) hoztak szóba, azonban a magyar válogatott védő sem váltott, a tavaszt is a Fenerbahcénál tölti. Szalai azonban az egyik kiszemelt arra az esetre, ha a nyáron Dieog Carlos, vagy Jules Koundé távozna. A 24 éves magyar játékos mellett a másik kiszemelt Dakonam Djené, a Getafe togói védője, aki mellett nyilván az is szól, hogy már negyedik szezonját tölti a La Ligában.

