Szalai Attila édesapja nem érti, miért játszik keveset a fia

Idősebb Szalai Attila bízik abban, hogy fia a német élvonalbeli Hoffenheim labdarúgócsapatánál megkapja majd a bizalmat, és az eddiginél több játékpercet ad neki a profi edzői stáb.

„Senki sem számított arra, hogy ennyire keveset játszatják” – mondta az M1 aktuális csatorna megkeresésére a 25 éves belső védő édesapja:

„Igazából szerintem sokan nem értik, hogy miért nem játszik, amikor Jorge Jesus vagy egy Marco Rossi vezetőszerepet ad ennek a fiúnak, és meg is felel ennek”.

Az MTI szemléje szerint a korábbi válogatott labdarúgó kiemelte, nem az ő dolga bírálni az edzők munkáját, de ezen a helyzeten változtatni kell, illetve szerinte már tavaly sem volt rendben a Hoffenheim védelme, és csak egy hajszálnyira voltak a nagyobb problémáktól.

Az interjúban szóba került Szalai szerencsétlen öngólja a Freiburg ellen a Bundesliga nyitófordulójában, ám édesapja szerint a csapattársáról rápattanó, nem szándékos labdaérintésből származó találat nem számít öngólnak. Elmondása szerint a védők és a kapusok játékában benne van, hogy egy ilyen megmozdulásból a saját kapujában landol a labda.

A német sajtó szerint viszont nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Szalai Attila. Amint arról korábban beszámoltunk, több török lap is azt írta – németországi forrásokra hivatkozva –, hogy a Hoffenheim már a télen kölcsönadná a nyáron klubrekordot jelentő összegért, 12 millió euróért a Fenerbache csapatától megvásárolt magyar válogatott védőt, hogy ne csak a kispadról nézze végig a találkozókat.

Szalai azt is elmondta, hogy Attilának most van lehetősége fejlődni, mivel a sorozatterhelés mellett nem volt ideje az ilyen jellegű fejlesztésre, hiszen egy-egy tétmérkőzés között szinte csak az átmozgatásra van kapacitás. Mindemellett azt is megjegyezte, nem véletlenül esett a választás erre a klubra, és nem gondolkoznak más út keresésén.

„Hosszútávú szerződése van, biztos vagyok benne, hogy meg fog küzdeni a helyéért, és meg fogja kapni a bizalmat is. Nem gondolkozunk ilyenben, hogy mi lehet a másik út. Persze, ha holnap odajön a Klopp és azt mondja „figyelj, kell még egy magyar a csapatba, legyen az egy védő”, akkor biztos mindenki elgondolkozik rajta” – jegyezte meg viccesen utalva a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool trénerére.

A válogatottal kapcsolatban elárulta, az elmúlt három évben folyamatos építkezést és fejlődést lát Marco Rossi szövetségi kapitány alakulatán, emellett bízik benne, hogy felépülnek azok a játékosok, akik most nem tudtak segíteni a csapatnak és „még jobban összeáll ez a brigád”. Akkor ugyanis bennük lehet a kiugró eredmény, mivel az előző kontinenstornán sem voltak messze a továbbjutástól.

Ugyanakkor az eddigi fejlődés nem nyilvánulhat meg törvényszerűen az eredményekben, mivel az Európa-bajnokságon nagyon erős mezőny gyűlik össze. Mindenesetre meglátása szerint a nemzeti csapat jelenlegi mentalitása még nagyon messzire repítheti a társaságot.

A 2024-es németországi Eb-re a magyar válogatott veretlenül, csoportelsőként jutott ki, a csoportkör sorsolását jövő szombaton tartják Hamburgban.