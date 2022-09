Szalai Ádám csodagólja is jelölt a legszebb találat díjára, mutatjuk, hogy szavazhatnak

Az UEFA hivatalos oldalán hirdette meg a legutóbbi Nemzetek Ligája forduló legszebb góljáról szóló szavazást, amelyre bárki leadhatja voksát.

A magyar válogatott 1-0-ra diadalmaskodott Lipcsében Németország ellen Szalai Ádám csodálatos góljával, amelyet a 17. percben szerzett Szoboszlai Dominik szöglete után. A fantasztikus találatra az Európai Labdarúgó-szövetség is felkapta a fejét, de valljuk be nem is meglepő, hogy Christian Eriksen, Kylian Mbappé és Ismail Yüksek mellett Szalai gólját jelölték a forduló legszebb találata címre.

Hogy kié lesz a legszebb gól, azt a szurkolók dönthetik el. Bárki szavazhat IDE KATTINTVA.

