Szalai Ádám a visszavonulása után is a futballban maradna

Esetleges edzői pályafutásáról beszélt Szalai Ádám az Indexnek adott nagyinterjújában.

Fogadj 20-szoros szorzóval a Horvátország–Brazília meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

„Az elmúlt hónapban sikeresen levizsgáztam B+A licences képzésen. Nem volt egyszerű időszak, hiszen havi két hétfőn otthon kellett lennem, sokat utaztam, viszont hihetetlenül hálás vagyok, és köszönettel tartozom az MLSZ-nek, hogy helyet kaptam a kézpésben" – kezdte gondolatait a magyar válogatottól már visszavonult futballista. Hozzátette, korábban úgy gondolta, nem akar majd a labdarúgásban maradni, ahogy egyre idősödött azonban ez megváltozott benne, de azt nem tudja, hogy hol, és milyen szerepkörben szeretne elhelyezkedni.

A válogatottról elmondta, kicsit megkönnyebbült, miután pályára lépett az olaszok elleni mérkőzésen, amikor viszont meglátta a felkészülési találkozók alatt ismét együtt a fiúkat, érkeztek az üzenetek a számára, és érezte, hogy nyoma van ennek az egésznek benne. „Biztos vagyok benne, hogy amíg élek, nyoma is lesz bennem, hogy milyen szép és rossz éveket, milyen kellemetlen és sikeres mérkőzéseket éltem át a válogatottal. A nemzeti csapat mindig egy nagyon érző pont lesz bennem, ez most, ezeken a felkészülési meccseken is így volt."

A világbajnokságról is beszélt Szalai, aki nézi a mérkőzéseket, de a körítéssel és, hogy a labdarúgáson kívül miről is szól a torna az nem érdekli. „Nagyon rosszul tudok tippelni, őszintén fogalmam sincs, hogy melyik válogatott örülhet a torna végén, de van bennem egy olyan érzés, hogy meglepetés lehet a végén, és olyan válogatott nyerhet, amely nem feltétlenül topfavorit."

A TELJES INTERJÚ IDE KATTINTVA ELOLVASHATÓ.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A portugál válogatott világbajnoki címe 7-szeres szorzóval fogadható. (x)