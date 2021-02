„Szalah menjen a Barcelonába!”

A Bolton Wanderers és a PSG korábbi középpályása egyértelmű üzenetet küldött Mohamed Szalahnak: igazoljon a Barcelonába.

Az egyiptomi játékosa 2017-ben szerződött az Anfieldre, azóta a csapat egyik legjobb teljesítményt nyújtó futballistája. Főszerepet vállalt abban, hogy a Liverpool 30 év után bajnoki címet tudott nyerni Angliában.

A szerződéséből még két év van hátra, de több klub is szívesen vinné a 28 éves támadót. A Liverpool nehéz helyzetben van, jelenleg csak a hatodik helyen áll a Premier League-ben és az utolsó négy meccsét elveszítette. Szalah 24 gólnál tart ebben a szezonban, 17-et bajnoki meccseken szerzett.

Ugyanakkor Okocha úgy véli, hogy itt az ideje váltani és azt javasolja, hogy a csatár távozzon.

„Ha van esélye csatlakozni a Barcelonához, akkor azt tanácsolom, hogy menjen oda. A Liverpoolnál már elfogyott a lendülete – mondta a volt játékosa az INTime Sports-nak. – A Liverpoolban már csak visszafejlődik, el kell hagynia a Premier League-t.”

Szalah korábbn játszott az Al Mokawloon, a Basel, a Chelsea és az AS Roma együttesében is. Az olasz csapattól 43 millió euróért vette a Liverpool a támadót, akinek most 120 millió euró az ára a Transfermarkt szerint.