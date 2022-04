Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mohamed Szalah szerződése 2023 nyarán jár le Liverpoolban, ennek ellenére mégis rengeteg pletyka kering a sajtóban a lehetséges klubváltásáról.

Sajtóhírek szerint a Liverpool szeretné elejét venni, hogy többen megkörnyékezzék a támadót, ezért egy 3 éves szerződést és heti 350 ezer fontos fizetést ajánl legjobbjának. A hírek szerint viszont az egyiptomi szélső heti 500 ezer fontos kontraktust szeretne, vagyis egyelőre még messze vannak a felek a megegyezéstől.

Viszont egy valami biztos: Szalah maradni szeretne.

Az egyiptomi sportminiszter a "Stars in Ramadan" műsor vendége volt a "The Youth and Sports" rádiócsatornán, a sportvezető elmondta, hogy az ominózus Szenegál-Egyiptom vb-selejtező után személyesen beszélt a Szalahval a jövőjéről:

"Azt tanácsoltam Szalah-nak, hogy hagyja ott a Liverpoolt, de elmondta, hogy hosszabbítani szeretne. A szenegáli meccs után négyszemközt beszéltünk a repülőtéren. Arról is győzködtem, hogy próbálja meg elfelejteni vb-kudarcot, és koncentráljon a jövőre. Sokan fogják támadni emiatt, megkértem, hogy ne figyeljen ezekre a hangokra."

