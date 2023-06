Szabályosan félreléphet Neymar

A brazil sztárfocista várandós kedvesének csupán néhány feltétele van.

Gyakorlatilag nyitott kapcsolatban él Neymar és a születendő gyermeküket a szíve alatt hordozó modell barátnője, Bruna Biancardi. Ez napvilágra került, miután a 31 éves brazil futballista lebukott azzal, hogy „megcsalta” a várandós párját. A sztárfocista ugyanis engedélyt kapott kedvesétől a félrelépésre, csupán néhány szabályt kell(ene) betartania.

A Sportal beszámolójában arra emlékeztetett, hogy a napokban egy influenszer, Fernanda Campos állította azt, hogy szexuális kapcsolatba került a brazil sztárfocistával.

A lap – a brazil EM OFF nevű portálra hivatkozva – arról írt, hogy Bruna nem lepődött meg azon, hogy Neymar más nők kegyeit is keresi, sőt engedélyt adott rá, hogy a férfi félrelépjen, ha néhány feltételt teljesít: kizárólag óvszerrel létesíthet kapcsolatot, nem csókolózhat a partnerével és mindennek titokban kell maradnia.

Ez utóbbi, a diszkréció hiánya vezethetett oda, hogy Neymar nem tagadta a nyilvánosságra került hűtlenségét, ehelyett nyilvános Instagram-posztban könyörgött bocsánatért a barátnőjétől.

„Bru, már kértem, hogy bocsáss meg a hibáimért, a felesleges gyötrelmekért, de kötelességemnek érzem, hogy ezt nyilvánosan is megerősítsem. Ha egy magánügy nyilvánosságra került, a bocsánatkérésnek is nyilvánosnak kell lennie. El sem tudom képzelni, hogy nélküled legyek. Nem tudom, hogy működni fog-e köztünk a dolog, de ma te vagy a bizonyosság, hogy meg akarom próbálni" – írta a focista.

A Sportal cikkében felidézte, hogy Neymar és Bruna Biancardi 2021-ben jött össze, bár hivatalosan csak 2022 januárjában jelentették be, hogy együtt vannak. A labdarúgó meg is kérte a brazil modell kezét, azonban nem sokkal az eljegyzés után szakítottak. Idén februárban jelentek meg újra együtt a nyilvánosság előtt, és azóta is egy párt alkotnak. Egyelőre nem tudni, lány vagy fiú lesz a közös gyermekük.