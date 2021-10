Supka Attila győzelemmel debütált korábbi csapata ellen

A Mezőkövesd szoros mérkőzésen győzte le a Debrecent.

A Mezőkövesd a Debrecent fogadta az OTP Bank Liga 9. fordulójában. Többet támadott ellenfelénél az első félidőben a hazai gárda, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani, de az ellentámadásokra építő Debrecen sem veszélyeztette a hazai kaput. Kevés jól felépített akció futott végig a pályán, mivel mindkét oldalon sok volt a technikai hiba. Az első félóra végén viszont közel állt a gólszerzéshez a hazai csapat ─ egy támadáson belül többször is ─, majd a játékrész hajrájában is aktívabb maradt köszönhetően annak, hogy a középpályán fölényben játszott, mégsem nem járt eredménnyel.



A második félidőben még nagyobb lett a mezőkövesdi mezőnyfölény, ennek eredményeként több gólszerzési esély is adódott a hazaiak előtt. Ahogy haladt előre a mérkőzés, egyre több időt töltött a vendégek kapuja előtt a Mezőkövesd, de a legnagyobb helyzetei is kimaradtak. Hiába cserélt kétszer is két játékost Supka Attila, ennek egy ideig nem lett meg az eredménye. Végül az egyik cserejátékos, Drazic döntötte el a három pont sorsát egy nagyszerű, félmagas kapáslövéssel.



A Mezőkövesd többet tett a sikerért, így megérdemelten győzött. Supka Attila volt csapata ellen győzelemmel debütálhatott.

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 1-0 (0-0)



