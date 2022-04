Súlyosan megsérült, idén már nem léphet pályára a Honvéd középpályása

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Április 16-án, a Ferencváros elleni bajnoki első félidejében szenvedett súlyos sérülést a Bp. Honvéd középpályása, Nagy Dominik. A mérkőzést követő vizsgálatok elülső keresztszalag-szakadást mutattak ki a 26 esztendős játékosnál, akit csütörtökön meg is műtöttek, már gyógytornázik, s készül a jövő évi visszatérésre.

„Dominik jól van, a műtét rendben volt, az elülső keresztszalagot kellett pótolni, illetve a porcgyűrűt is elláttuk és egy korszerű technikával végeztük a beavatkozást. A többi szalag rendben van és a porc sem sérült. Ilyenkor ki kell várni, amíg az erek belenőnek az új szalagba, de az ilyenkor szokásos rehabilitációt követően Dominik megfelelően felépülhet a sérülésből, reméljük, a lehetőségekhez képest minél hamarabb, azonban a legfontosabb, hogy tökéletesen meggyógyuljon" - mondta dr. Toman József csapatorvos a klub hivatalos honlapjának.

Súlyos veszteség ez a Honvédnak, hiszen Nagy Dominik 23 bajnokin 7 gólt lőtt és 7 gólpasszt osztott ki a szezonban.

„Tisztán előttem van a szituáció, egy kontakt nélküli helyzet volt, el akartam indulni, kitámasztottam és letapadt a térdem, hallottam is szakadást. Visszaálltam, mert szerettem volna segíteni a csapatot, azonban nem tudtam folytatni, ezért kellett lecserélni. Aztán jött az igazán rossz hír, sosem volt még komolyabb sérülésem, emiatt is volt fájó hallani a diagnózist. A műtéttel együtt viszont mindent magam mögött hagytam, most már nem szabad ezzel foglalkoznom, jelenleg csak arra koncentrálok, hogy a lehető leghamarabb felépüljek. Ezért dolgozom, a téli felkészülést már a társakkal együtt szeretném végezni" - tekintett előre Nagy Dominik, aki szombaton a helyszínen fogja megtekinteni csapata Kisvárda elleni bajnokiját.

