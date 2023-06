Súlyos testi sértéssel vádolják Szalai Ádámot!

Korábban garázdaság gyanúja miatt rendeltek el ellene nyomozást.

2022. december 29-én keveredett konfliktusba Szalai Ádám és testvére egy többtagú társasággal a Bazilika környékén.

A szóváltás abból keletkezett, hogy a társaság leszólította Szalai Ádám testvérét, hogy készítsenek róluk képet. A volt válogatott csapatkapitány testvére ezt a kérést elutasította, mire a férfi megkérdezte: "Miért nem, te f.szfej?"

A sértett férfi elmondása szerint miután az öccsének beszóltak, Szalai Ádám visszafordult, majd nekiszegezte a kérdést: „Te most lef.szfejezted az öcsémet?” – Ekkor derült ki számomra, hogy a focista testvérét szólítottam meg. Szalai odajött hozzám, majd elkezdett velem ordibálni. Azt üvöltötte, hogy én, egy senkiházi, hogy merek ilyet mondani az öccsének... És már rúgott is a talpával, ami a mellkasomon ért. A földre kerültem, és még akkor is belém rúgott – állította a fiatalember.

Mint januárban azt mi is megírtuk, a BRFK tájékoztatása szerint a feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást garázdaság gyanúja miatt. A 24.hu értesülései szerint Szalai jogos védelemre hivatkozott a vallomásában, azt mondta, csak az öccsét féltette. Azóta elkészültek a szakvélemények az ügyben, és a rendőrség súlyosított a bűncselekmény minősítésén.

A BRFK súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt folytat eljárást, amely során egy férfit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eljárás eredményességének érdekében további információt nem áll módunkban közölni

-írta a BRFK sajtóosztálya a 24.hu-nak.