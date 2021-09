Súlyos sérülést szenvedett, de így is jótékonykodott a kórházban a Liverpool játékosa

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Beárnyékolta a Liverpool Leeds United elleni 3-0-s győzelmét Harvey Elliott súlyos sérülése. A fiatal játékost a mérkőzés 60. percében kaszálta el Struijk, akit a játékvezető a szabálytalanság miatt kiállított, Elliottra pedig hosszú ápolás várt. A szélsőt végül hordágyon vitték le a pályáról, bal bokája súlyosan megsérült, de a kórházban mégis feldobta egy kisfiú napját.

A brit sajtót és a közösségi médiát is bejárta a bejegyzés, amely arról a kisfiúról szól, aki épp Harvey Elliott szobatársa lett a kórházban. A fiatal gyermek törött kézzel került be Leeds egészségügyi intézményébe, és hogy megvigasztalja a pórul járt sorstársát, Elliott neki ajándékozta a mérkőzésen viselt cipőjét és mezét is.

Elliott sérülése egész biztosan súlyos, még további vizsgálatok várnak rá, de hosszú ideig nem számolhat vele Jürgen Klopp vezetőedző.

