Súlyos sérülésekkel zárult a Serie A vasárnap esti rangadója

Két kényszerű csere is volt az első játékrészben.

Az – összecsapás végén ugyan a vendégek örülhettek a három pontnak viszont vélhetően egyik oldalon sem volt felhőtlen a boldogság a mérkőzést követően.

A hazaiaknál ugyanis Nicolo Zaniolo Térdszalagszakadást szenvedett és könnyen lehet, hogy a nyári Európa-bajnokságról is lemarad majd.

A 20 éves középpályás a tavalyi szezonban robbant be az AS Roma együttesébe és idén már csak egyetlen bajnokin nem lépett pályára, akkor is az eltiltását töltötte.

Zaniolo az olasz válogatottban is bemutatkozhatott már, ahol eddig öt mérkőzésen két alkalommal talált be.

A Juventus pedig a hivatalos oldalán tudatta, hogy Merih Demiral szintén súlyos sérülést szenvedett.

A Zebrák tájékoztatása szerint a 21 éves török hátvédnek megrándult a térde, emellett az elülső keresztszalagja és a meniszkusza is megsérült, ezért a következő napokban meg is kell operálni.

Könnyen lehet tehát, hogy az AS Roma mellett a Juventus sem számíthat már ebben az idényben az egyik legnagyobb tehetségére.