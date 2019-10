Súlyos sérülést szenvedett a Bayern München védője

A német sztárcsapat alapemberére hosszú kihagyás vár.

Hosszú kihagyás vár Niklas Sülére, a védőjére, aki az Augsburg elleni mérkőzésen szenvedett sérülést.

A német válogatott játékost már a 12. percben le kellett cserélni a 2-2-es döntetlennel végződő mérkőzésen, miután egy Florian Niederlechnerrel folytatott versenyfutást követően azonnal a bal térdéhez kapott.

A védőnek látszólag nagy fájdalmai voltak, és végül mankók segítségével tudta csak elhagyni a stadiont.

A mérkőzést követően Niko Kovac, a Bayern München vezetőedzője elmondta, hogy Süle keresztszalgjai sérültek meg, és valószínűleg súlyos esetről van szó.

A keresztalagszakadást vasárnap délelőtt a Bayern München hivatalosan is megerősítette, valamint a klub azt is közölte, hogy a játékost még a mai napon megműtik. Ezt követően Sülére hosszú hónapokig tartó rehabilitáció vár, és alighanem az Európa-bajnokságon valóban szereplésről is le kell mondani.

Niklas Süle bal lábában ráadásul még évekkel ezelőtt a 2014/15-ös szezonban is elszakadt a keresztszalag, amikor még a játékosa volt.

A cikk lejjebb folytatódik

A védő eddig minden bajnoki mérkőzésen kezdő volt a Bayern Münchenben az idei szezonban, így hatalmas csapás lenne, ha hosszabb ideig nem számíthatnának rá.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!