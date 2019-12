Súlyos büntetést kapott a Tottenham söröspohárral dobálózó szurkolója

A Chelsea kapusát vette célba az észak-londoni csapat drukkere.

A londoni klubnál azonosították, s kitiltották a stadionjából azt a szurkolót, aki söröspohárral próbálta megdobni a vasárnapi bajnoki futballmeccsen a városi rivális kapusát - írja az MTI.

A Premier League-összecsapáson a második félidő közepén jó két percig állt a játék, miután a drukker kis híján eltalálta a vendégcsapat spanyol hálóőrét, Kepa Arrizabalagát.

Emellett verbális inzultus is érte Antonio Rüdigert, a Chelsea színesbőrű hátvédjét, ezt a játékvezető többször is jelezte a kispadok irányába, és az ügyben utólagos vizsgálat is indult.

A Chelsea által 2-0-ra megnyert mérkőzés 62. percében ráadásul a hazai csapatból a VAR segítségével szándékos utánrúgásért kiállították Son Heung-mint is. Az eltiltás ellen a Tottenham fellebbezett, de ennek az angol szövetség nem adott helyt, így a támadónak ki kell hagynia a Brighton, a Norwich City és a Southampton elleni mérkőzéseket.

