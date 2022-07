Súlyos állapotban volt Mészöly Kálmán, de már az NB I-re készül!

A Szőke Szikla ma ünnepli 81. születésnapját!

Az elmúlt időszakban kétszer is súlyos tünetekkel szállították kórházba Mészöly Kálmánt, aki a körülményekhez képest már tökéletes állapotban van, mindezt a ma 81 esztendős Szőke Szikla fia, Mészöly Géza árulta el a Blikknek.

"Nem akartam erről beszélni korábban, de most, hogy apu jobban van, s készülünk a születésnapjára, már elmondhatom, hogy többször is megijedtünk az állapota miatt. Először a kiszáradás jelei jelentkeztek nála, s olyan súlyos tüneteket produkált, hogy mentő szállította őt a Honvédkórházba. Infúziós kezelést kapott, s közben jóban lett az összes ápolónővel. Megnyugodva hoztuk haza, hogy aztán néhány nap múlva újra orvosért kiáltsunk: apunál kezdődő tüdőgyulladás jelei mutatkoztak. Ekkor a Korányi Kórházba vitték, ahol újabb egy hetet töltött. Most úgy tűnik, a körülményekhez képest tökéletes állapotban van és készül a születésnapjára" - mondta a születésnapos legenda fia, aki azt is elárulta édesapja lázasan készül az NB I-be visszajutó Vasas első hazai bajnokijára.

"Apu izgatottan várja a bajnoki rajtot, mert imádott csapata, a Vasas, 4 év után újra az első osztályban játszhat. Mindig szóba hozza ezt, akár telefonon, akár személyesen beszélünk. Apu biztos benne, hogy az angyalföldi klub, amelyben ő mindent és még annál is többet elért, az élmezőnyben végez, s akárcsak az ő idejében, meghatározó klubok közé tartozik majd. Néztük a sorsolást, és a Vasas a második fordulóban játssza első NB I-es meccsét az új Illovszky Rudolf Stadionban, a Paks ellen. Aput szeretném kivinni arra a péntek esti találkozóra" - nyilatkozta Mészöly Géza a Blikknek.

A lapnak aztán a születésnapost is sikerült megszólaltatnia.

"Azt hiszi Géza fiam, hogy nem veszem észre, amikor valamilyen színes üdítővel próbálnak becsapni fröccs helyett. De a 81. születésnapomon, amelyért hálás vagyok a Teremtőnek, odafigyelek majd, hogy a rozéfröccsben igazi rozé legyen. Egészségünkre és hajrá, Vasas!"

