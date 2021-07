Ferencváros-Stöger: „Annyi gólt szeretnénk szerezni, amennyit csak lehetséges"

A Ferencváros új edzője beszélt a holnapi BL nyitányról.

A Ferencváros kedden kezdi meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében a koszovói Prishtina ellen. A zöld-fehéreknek már a sorozat első fordulójában csatlakoznak a küzdelmekhez, de kiemeltként az előselejtező győztesét, a koszóvói bajnokot kapták. Tavaly Szerhij Rebrovval egészen a BL csoportköréig menetelt a Ferencváros, nyáron azonban edző váltás történt a budapestieknél, így új vezetőedzővel vágnak neki a kvalifikációnak, Rebrovot nyáron Peter Stöger váltotta a kispadon. A cél viszont ugyanaz, mint tavaly, bejutni a BL-csoportkörébe.

A hétfői sajtótájékoztatón erről, és a felkészülési időszakról is kérdezték a zöld-fehérek új trénerét, Peter Stögert:

„Nagyon várjuk a holnapi mérkőzést, amellyel véget is ér a felkészülésünk, amely nem a legkönnyebb időszak volt a játékosok számára. A labdarúgók egy kicsit talán fáradtak, ettől függetlenül várják már, hogy tétmérkőzésen bizonyíthassanak. Összességében úgy gondolom, hogy jó felkészülési időszakon vagyunk túl, mindenki fitt, fizikailag jó állapotban van. Mind a négy felkészülési mérkőzésünket megnyertük, hármat ráadásul olyan ellenféllel szemben, amely szintén érdekelt a nemzetközi porondon.

Stöger kicsit esélyt is latolgatott a keddi mérkőzés előtt:

„Annyi gólt szeretnénk szerezni, amennyit csak lehetséges. Az talán kijelenthető, hogy mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de tiszteljük az ellenfelet, amelynek mindkét előselejtezős találkozóját láttuk, így tudjuk, hogy jó, fizikálisan erős együttessel találkozunk. A gólszerzés az ő feladata lesz – mutatott Stöger egy mosoly kíséretében a mellette ülő Myrto Uzunira. – A lehető legjobb összetételű csapatot fogom pályára küldeni, ám ahhoz, hogy sikeresek legyünk, elengedhetetlen a türelem is. Láthattuk az Európa-bajnokságon is, hogy ez a mentalitás vezethet sikerre."

Az osztrák edzőt arról is kérdezték, hogyan készül bemutatkozó mérkőzésére:

Lehet, hogy kívülről ez nem mindig látható rajtam, de belülről nagyon fel vagyok tüzelve, motiváltan várom a keddi mérkőzést. Ez egy remélhetőleg hosszú sorozat első állomása lesz, hiszen a célunk, hogy a Ferencváros ismét nemzetközi kupasorozat csoportkörében szerepelhessen. Nem vagyok az a típusú edző, aki fel-alá rohangál a mérkőzés közben, ettől függetlenül igyekszem a saját módomon irányítani a csapatot. A keddi selejtező számomra is új szituáció lesz. Játékosként és edzőként is sok nemzetközi mérkőzésen vettem már részt, ám ez lesz a bemutatkozó tétmeccsem az új klubomnál, ahol tiszta lappal indulok. A célunk elérni a csoportkört és folytatni az elmúlt évek sikerszériáját, de ezzel tisztában vannak a labdarúgók is. Motivált vagyok, mert tudom, hogy mennyire fontos a siker a Ferencvárosnak és a szurkolóknak is.

A sajtótájékoztatón megszólalt a csapat támadója, Myrto Uzuni is:

„Szerintem nagyon jól alakult számunkra a felkészülési időszak, jó mérkőzéseket játszottunk és eredményesek is voltunk. Erős mentalitású edzőnk van, aki nagyon jól felkészítette a csapatot. Kedden szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni, győzelemmel megajándékozni a szurkolóinkat."

