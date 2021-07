Stöger a magyar játékosok szerepeltetéséről: „A csapat sikere a legfontosabb”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Ferencváros 2–0-ra nyert a Groupama Arénában a Zalgiris Vilnius elleni BL-selejtezőn. A csapat így kedvező helyzetből várja a visszavágót és közel áll ahhoz, hogy eljusson valamelyik kupasorozat csoportkörébe. A mérkőzés után Peter Stöger vezetőedző elégedetten nyilatkozott.

„Kétgólos előnyt szereztünk, alapvetően ez egy jó pozíció a visszavágó előtt, az ugyanakkor sajnálatos, hogy nagyon sok helyzetünk kimaradt. Ettől függetlenül hasonló játékkal abszolút elégedett lennék a második mérkőzésen is” – kezdte értékelését Peter Stöger.

Hozzátette: a félidőben a további koncentrációról beszélt a játékosoknak, azt kérte, hogy a csapat kontrollálja a játékot.

„A védelemmel elégedett voltam, hiszen talán 2-3 veszélyes pontrúgása volt az ellenfélnek. Sok mindent jól csináltunk, de mindig van hova fejlődni. Alapvetően jó irányba haladunk, alakul az a játék, amit játszani szeretnénk, hogy minél több helyzetet alakítsunk ki. Ez persze néha veszélyt is hordoz magában, ezért nagy hangsúlyt kell helyeznünk a védekezésre is. A visszavágóra valószínűleg több játékost frissítenünk kell, hogy a lehető legjobb összeállításban állhassunk ki, valamint a műfüves pályára is fel kell készülnünk.”

A hajrában a vendégek igencsak kimerészkedő kapusa mellett vitatható körülmények között esett el Franck Boli, erről, illetve Myrto Uzuni kihagyott tizenegyeséről is kérdeztek az újságírók.

„Meg kell néznünk pontosan, hogy szabálytalanság volt-e, de Franck jól szállt be a meccsre. Ha kicsit jobban koncentrál, a gól is összejöhetett volna. Jól szállt be Ryan helyére, kár, hogy nem tudott gólt szerezni” – mondta Stöger, majd hozzátette: megesik, hogy kimarad a tizenegyes, nem mindig könnyű értékesíteni azt.

Végezetül Stöger arra is válaszolt, hogy mennyire szempont számára az, hogy magyar játékosok is legyenek a kezdőcsapatban.

„Ez a téma szinte minden héten előkerül, de az én feladatom az, hogy a legjobb csapatot küldjem a pályára hétről hétre. Meg kell néznem az ellenfelet, és ahhoz a legjobb együttest összerakni, mert a legfontosabb a csapat sikere. Ha minél több a magyar, annak örülök, de ha nyerünk, és „csak” a csapatkapitány, Dénes a magyar játékos, az is rendben van.”

