Stöger: „a játékosaimból hiányzott a kvalitás a Celtic ellen"

A Ferencváros 2–0-s vereséget szenvedett a skót Celtictől az Európa-liga csoportkörének 3. fordulójában. Peter Stöger vezetőedző a fradi.hu-nak elmondta, hogy szerinte jobb volt a Celtic:

A mérkőzést egyik legjobbja, a tizenegyest hárító Dibusz Dénes az M4 Sport kamerái előtt értékelte a találkozót:

„Reálisan nézve ebben a mai mérkőzésben nem nagyon volt több, az összkép alapján valós esély nem volt a győzelemre, pontszerzésre is csak nagyon nagy szerencsével lehetett volna. Nem tudtuk megjátszani a labdákat, nem tudtunk játékkal kijönni a saját térfelünkről, ha volt is egy-két mélységi felpassz, akkor nem tudtuk megtartani, ezáltal folyamatos nyomás alatt volt a védelem, ebben pedig benne van bármikor a hiba lehetősége. Be kell vallani, hogy nagyon sok helyzetet alakítottak ki, több gólt is szerezhettek volna, egyedül annak kell örülni, hogy nem lett ebből egy nagy különbségű vereség. Tanulni kell ebből a meccsből, hazai pályán megpróbálunk ennél sokkal támadóbban, agresszívebben játszani, hiszen nekünk az a mérkőzés az utolsó esélyünk arra, hogy életben tartsuk a továbbjutási reményeket."