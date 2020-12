Sportszerűtlen gólt lőtt, majd megmagyarázta tettét a stuttgarti játékos

Silas Wanagituka, a Stuttgart 21 éves játékosa a Werder elleni 2-1-es idegenbeli győzelem során egy sportszerűtlen góllal hívta fel magára a figyelmet.

A kongói játékos egy védelmi hibát ügyesen kihasználva tört az üres kapu felé - gyorsan és könnyedén betalálhatott volna, azonban a kapu előterében megvárta, amíg az ellenfél kapusa visszaér, és csak ezután vette be a hálót - ezzel lett 2-0 a Stuttgart számára, ezt követően a brémaiak lőttek egy szépítőgólt.

Silas Wamangituka with one of the most disrespectful finishes you’re ever likely to see 😭😭😭 pic.twitter.com/d3vw9oLOnj