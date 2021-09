Spanyol válogatott középpályásért szállhat harcba a Manchester City

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Tovább erősítené a spanyol vonalat a Manchester City, brit sajtóértesülések szerint a csapat legújabb kiszemeltje a Real Sociedad gólerős szélsője, Mikel Oyarzabal. A jó formában lévő támadó megszerzése nem lehet könnyű, az értékét 60-65 millió font közé teszik.

Oyarzabal remekül kezdte a spanyol bajnokság 2021-2022-es kiírását, a Sociedad valamennyi eddigi bajnokiján pályára lépett, 6 mérkőzésen 4 gólt szerzett, emellé kiosztott egy gólpasszt is. A 24 éves szélsőt már több nagy európai klubbal is összeboronálták már, a kérők közt van a PSG, a Dortmund és a Barcelona is, így Guardioláéknak mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk, ha a spanyol válogatott játékost Angliába szeretnék csábítani.

