Spaletti állítja: Szoboszlainak előrelépés lenne Olaszországba igazolni

Luciano Spalletti, az olasz válogatott szövetségi kapitánya figyelemmel kíséri honfitársa, a mieinket irányító Marco Rossi munkásságát, de hangsúlyozza, nem másokhoz méri magát és a csapatát, a saját útját járja.

A szakember arról is beszélt, hogy szerinte a magyar nemzeti együttes csapatkapitányának, a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominiknak előrelépés lenne, ha Olaszországba igazolna.

„Figyelemmel kísérem Marco Rossi munkáját. A külföldön dolgozó olaszoknak mintha eggyel több sebességi fokozatuk lenne” – mondta a Hír Tv-nek adott exkluzív interjúban Luciano Spalletti.

Szerinte azok az olasz szakemberek, akik külföldön is megfordultak, megismertek egy új közeget, abba bele is illeszkedtek, s ez az alkalmazkodási képesség a munkájukra is jótékony hatással van.

Ez persze magára Spallettire is érvényes, hiszen öt éven át dolgozott Oroszországban, a szentpétervári Zenitnél többek között Huszti Szabolcs edzője volt.

A 2024-es Európa-bajnokság csoportjainak szombat esti sorsolását a magyar válogatott a második kalapból várja, és akár a csupán a negyedik kalapba került Olaszországgal is összekerülhet.

Luciano Spalletti kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy szeretné-e elkerülni Marco Rossi csapatát.

„A saját utunkat fogjuk járni, ahogyan Marco is, de biztosan kemény ellenféllel kellene megküzdenünk, ha összekerülnénk”.

A szakembertől azt is megkérdezték, mit gondol a magyar válogatott csapatkapitányáról.

„Bár személyesen nem ismerem Szoboszlai Dominikot, de tudom, hogy kiváló képességekkel megáldott játékos. Az olasz futball pedig lehetőséget adna neki a további fejlődésre. Szívből kívánom neki, hogy legyen sikeres Angliában, de jól tenné, ha Olaszországban is megméretné magát”.

Mint ismert, Luciano Spalletti az előző idényben 33 év után vezette ismét bajnoki címre a Napolit, s a csapat a Bajnokok Ligájában is egészen a negyeddöntőig menetelt. Ezek után mindenkit meglepetésként ért, hogy a tar tréner az évad végéhez közeledve bejelentette, távozik a klubtól. Augusztusban őt nevezték ki az Európa-bajnoki címvédő olasz válogatott szövetségi kapitányának, miután az elődje, Roberto Mancini távozott.