Southgate lesz az új Guardiola – ugyanúgy veszít

Az angol kapitány „elhitte magát” és ez sokba került a csapatnak.

Gareth Southgate természetesen (egyelőre) nem érhet Pep Guardiola nyomába, hiszen az angol szövetségi kapitány eddigi pályafutása során semmit sem nyert, ellentétben neves kollégájával, akinél otthon roskadozik a vitrin. Mégis vonható párhuzam a két szakember között, hiszen Southgate éppen olyan mesteri módon tud elbukni fontos meccset, mint Guardiola.

A Manchester City jelenlegi menedzsere ugye a Barcelonával érte el legjelentősebb sikereit, például két Bajnokok Ligája sikert, amit azóta sem tud megismételni, pedig a világ legjobb játékosaival dolgozhat, de sem a Bayern Münchennel, sem a City-vel nem ért fel eddig a csúcsra. Ennek oka rém egyszerű: a legfontosabb meccseket minden alkalommal túlgondolta. Mindig belevett a taktikába egy új elemet, amit előtte sosem láttunk a csapatától és a tévét nézve úgy tűnt, hogy nemcsak a nézők, de maguk a futballisták is némileg csodálkoztak a pályán a szakember ötleteitől. El is maradt a siker.

És akkor jött vasárnap este Southgate, aki már azzal is meglepőt húzott, hogy belenyúlt az elődöntőn győztes csapatba – kihagyta Sakát és betette Trippiert –, de aztán a meccs igazi ámokfutás volt. A gyors vezetés után átszervezett és módosított, visszahúzta a csapatát a saját térfelére, pedig ott volt előtte a sansz, hogy eldöntse a meccset és aztán még cserélgetett is.

A változtatások csúcspontja az volt, amikor a 120. percben (!!!) lehívta a pályáról Henderson és Walkert, a helyükre pedig beküldte Rashfordot és Sancho-t. Előbbi 23, utóbbi 21 éves. A tornán Rashford 84, Sancho pedig 97 percet játszott. Lényegében kettejüknek összesen volt két meccsük. Ráadásul Sancho az EB alatt klubot is váltott, így azt talán kár lenne állítani, hogy fejben ott volt.

Önmagában már a kettős csere is érthetetlen volt, de az, hogy a két fiatal tizenegyest rúghatott, akkora szakmai hiba, amilyet még nem nagyon látott a világ. Nem volt meg bennük a meccs ritmusa és az első labdaérintésük az általuk elvégzett tizenegyes volt. Olyan is volt mindkettő…

Southgate ismerős helyzetbe került, hiszen 1996-ban ő maga hagyta ki a németek elleni tizenegyest. Akkor még a válogatott karrierjének az elején volt, alig volt mögötte tíz meccs a nemzeti csapatban. Tudnia kellett, hogy egy rutintalan futballistának milyen teher egy ilyen helyzet. Nem tudta, de ami rosszabb talán nem is foglalkozott vele. Azt hitte, hogy kitalált valamit, de az éppen az ellenkezőjét eredményezte – ahogy ez várható is volt. Southgate „elhitte magát”, így neki most a legfontosabb feladata az lesz, hogy visszatérje a földre és valóban legyen olyan edző, mint Guardiola.

