Southgate: „Az első félidőben el akarjuk dönteni a három pont sorsát"

Az angol válogatott szövetségi kapitánya, Garreth Southgate is megtartotta a holnapi Anglia–Magyarország mérkőzés előtt esedékes sajtótájékoztatóját. Az angol szövetségi kapitány nem sok szót ejtett a holnapi találkozóról, inkább a keretről és bőséges választékról beszélt.

A brit újságírók elsősorban személyi kérdéseket szegeztek neki, ilyen volt például Jack Grealish szerepe, aki az Európa-bajnokságon inkább csak csereként jutott szóhoz, de az új szezonban már alapember az együttesben. Vele kapcsolatban a kapitány azt mondta, hogy az előző idény végén tért csak vissza egy súlyosabb sérülésből, így a nyáron nem lehetett annyira terhelni, azonban a mostani szezonban folyamatosan jó teljesítményt nyújt, megszokta a válogatott hangulatát és az ott zajló munkát.

Valamint a kapitány arról is szót ejtett, hogy "néhány változtatás biztosan lesz a szombati, Andorra elleni összecsapáshoz képest."

De az M4 Sportnak adott interjújában Soutgate már hosszabb fejtegetésekbe ment bele, az angol kapitány úgy fogalmazott, nehéz mérkőzésre számít a magyarok ellen, továbbra is jó csapatnak tartja a keddi riválist, ugyanakkor tudja, hogy most egy nehéz időszakon megy keresztül a gárda, Marco Rossi munkáját pedig sérülések és eltiltás is nehezíti. Southgate megjegyezte, hasonló meccsre számít, mint a budapesti, amikor is csapata csak nehezen tudta feltörni a magyarok védelmét, így nem gondolja, hogy a Wembleyben akár már az első félidőben sikerül eldönteni a három pont sorsát.

