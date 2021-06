Sorsoltak a nemzetközi kupákban – megvannak az ellenfelek

Amennyiben az első fordulót sikerrel veszi, akkor a második körben a litván Zalgiris Vilnius vagy az északír Linfield vár a Ferencvárosra a Bajnokok L

Regisztrálok ingyen és építem a nyerő szériámat a nagy nyereményekért!

A ferencvárosiak kiemeltként várták a szerdai, nyoni sorsolást, amelyen az is kiderült, hogy az előző kiírásban csoportkörös magyar csapat hazai pályán kezdi majd ezt a párharcot is. Az FTC július 6-7-én és egy héttel később az előselejtező győztesével kezdi a sorozatot, majd továbbjutás esetén 20-21-én és egy héttel később a most kisorsolt ellenfél következhet. Az első párharc vesztese a most debütáló Konferencia Liga, míg a másodiké az Európa-liga selejtezőjébe kerül át. A BL-főtábla eléréséhez négy kört kell mennie a magyar bajnoknak. A Ferencváros előselejtezőből érkező első ellenfele jövő hét pénteken kerül ki a San Marinói-i Folgore, a koszovói Pristina, a feröeri HB Tórshavn és az andorrai Inter Club d'Escaldes négyeséből.

A kupagyőztes Ujpest nem kiemeltként várta a szerdai, nyoni sorsolást, melyen az is kiderült, hogy hazai pályán kezdi a párharcot. A másik két, már az első fordulóban bemutatkozó magyar csapat közül a bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémia a lett RFS vagy a feröeri KÍ Klaksvík együttesével találkozik, amennyiben a nyitókörben túljut a finn Inter Turkun. A felcsútiak idegenben kezdenének. A bajnoki bronzérmes MOL Fehérvárra az örmény Ararat Jereván után - siker esetén - az észt Paide Linnameeskond és a lengyel Slask Wroclaw párharcának győztese vár, az első felvonást hazai pályán játszaná.

Az első forduló mérkőzéseit július 8-án és 15-én játsszák, a második kör játéknapjai pedig július 22-e és 29-e.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott franciák elleni győzelme 9,50-szeres pénzt fizet.