Sorsoltak a MOL Magyar Kupában: Vasas-Fehérvár és debreceni városi rangadó

Már csak 32 csapat maradt versenyben az idei győzelemért. Az MLSZ tegnap délután kisorsolta a következő kör párosításait . Az -s klubok ebben a körben még kiemeltként szerepelnek, így nem sorsolhatták őket össze A címvédő Budapesit a III. kerületet kapta, a szereplő a Doroggal-, míg a Fehérvár az NB II-ben botladozó Vasassal mérkőzik meg a továbbjutásért. A legpikánsabb mérkőzés talán a debreceni városi rangadó lesz, ahol a DVSC az idei szezonban szintén másodosztályú egyetemi csapattal a DEAC-al fog megmérkőzni. Külön pikantériát ad a párharcnak, hogy a DEAC vezetőedzője az a Sándor Tamás, aki a Loki történetének egyik legikonikusabb játékosa.

A párharcok egy mérkőzésen dőlnek el, a kiemelt, tehát első osztályú csapatok idegenben lépnek pályára. A legjobb 32 mérkőzéseit 2021 elején játsszák le.

A sorsolás:

Vasas FC–MOL Fehérvár FC

Tarpa SC–DVTK

Szolnoki MÁV FC–Újpest FC

Dorogi FC–Ferencvárosi TC

III. Ker. TVE–Budapest Honvéd

Aqital FC Csákvár–Paksi FC

Hódmezővásárhelyi FC– FC

Soroksár SC– Master Good

FC Ajka– Zsóry FC

Kolorcity Kazincbarcika SC– Budapest

FÉMALK-Dunavarsány–Budafoki MTE

Tiszafüredi VSE–ZTE FC

PMFC–Szombathelyi

Tállya KSE–Kaposvári Rákóczi FC

Taksony SE–BFC Siófok

DEAC–DVSC

