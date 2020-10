Solskjaer reagált a madridi hírekre: „Pogba a mi játékosunk!”

Paul Pogba a közelmúltban arról beszélt egy interjúban, hogy minden labdarúgónak a Real Madrid az álma és ő is szívesen szerződne oda. Az pedig csak olaj volt a tűzre, hogy a madridi vezezőedző Zinedine Zidane is szeretné, ha honfitársa a játékosa lenne. A francia világbajnoknak egy év van még a szerződéséből, sőt a Manchester Unitednek még opciós joga is van, ami újabb egy esztendőt jelenthetne.

Ole Gunnar Solskjaer a MU menedzsere természetesen reagált a félreérthetetlen mondatokra.

„Paul a játékosunk, még két évig itt lesz – mondta Solskjaer. – Biztos vagyok benne, hogy Paul arra összpontosít, hogy mindent megtegyen értünk, és szeretnénk, ha jó teljesítményt nyújtana. Biztos vagyok benne, hogy a következő néhány évben a lehető legtöbbet hozuk ki a kapcsolatunkból."

A francia játékos a Newcastle ellen keretben lehet és szükség is lesz rá, hiszen a MU a legutóbbi bajnokin 6–1-re kikapott hazai pályán a Tottenhamtől. A hírek szerint a súlyos vereség feszültséget szült az öltözőben.

„Egységesek vagyunk és összefogtunk. Nem kell mindenre odafigyelni, amit mások mondanak. Megpróbálnak minket kívülről bomlasztani, de ez nem fog sikerülni. Ez egy olyan csapat, amelyik keményen dolgozik és összetart.”