Solskjaer: Nem tudom, hogy a játékosok eléggé törődnek-e a klubbal

Jobb mentalitást vár a Manchester United sztárjaitól a norvég mester.

A nagyon súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett vasárnap délután az Everton otthonában, és a meccs után Ole Gunnar Solskjaer bevallotta, nem tudja a játékosait mennyire érdekli valójában a klub.

Ez volt a United hatodik veresége a legutóbbi nyolc meccsen, pedig Solskjaer érkezése után tizenegy meccsből tízet megnyertet a Vörös Ördögök.

- Nem tudom, hogy eléggé törődnek-e a játékosok a klubbal. Ezt tőlük kell megkérdezniük, de tőlem nem fognak erre választ kapni. Viszont ha valaki itt akar játszani, akkor ennél többet kell tenni. Azt akarom, hogy mi legyünk a legkeményebben dolgozó csapat, ahogy mi voltunk Sir Alex [Ferguson] idejében is. Mindenkinél többet kell futnunk, fel kell szántanunk az egész pályát a csapattársainkért, és össze kell tartanunk. Giggsy [Ryan Giggs], Becks [David Beckham], Gary Neville, Dennis Irwin, vagy mondhatnék bárkit az én időmből. Nem számít mennyire tehetséges vagy, többet kell futnod mindenkinél. Csapatként kell most összetartanunk. Csak lépésről lépésre haladhatunk, nem cserélhetjük le egyből az egész keretet. Sikeres leszek ennél a csapatnál, és valóban vannak játékosok, akik akkor már nem lesznek velünk, de ne feledkezzünk meg azokról, akik viszont igen - mondta Solskjaer az egyik újságíró kérdésére.

A norvég szakember a meccset követően elnézést kért a csapat szurkolóitól, ugyanakkor a támogatásukat kérte, hiszen nagyon fontos mérkőzés vár rájuk a indulásért folytatott küzdelemben. Rögtön szerda este a bajnoki címért küzdő -t fogadják az Old Traffordon.

A cikk lejjebb folytatódik

- A legnagyobb motiváció számunkra, hogy az Old Traffordon a szurkolóink előtt játszhatunk. Ők ezúttal is fantasztikusak voltak, nem fütyülték ki a játékosainkat, pedig megtehették volna. Végig támogattak minket, és biztos vagyok benne, hogy ez így lesz szerdán is. Még mindig van esélyünk arra, hogy odaérjünk a legjobb négy közé, ezért most előre kell tekintenünk - nyilatkozta a Manchester United edzője.

