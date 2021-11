Solskjaer már magyarázkodik

A Manchester United az utolsó hat meccséből négyet elveszített a bajnokságban, szombaton ráadásul a városi rivális City-től kapott ki. Eddig is téma volt az Old Traffordon az edzőváltás, ám most még hangosabbak lettek a kritikusok és immár Ole-Gunnar Solskjaer is érzi, hogy baj lehet.

„A legjobbat akarom a csapatnak és ameddig itt vagyok mindent megteszek azért, hogy jobb legyen a helyzet – mondta a szakember a Sky Sportsnak. – Átmentünk már krzíiseken és az utolsó hazai meccsünk óta nehéz iődőszakon mentünk keresztül. Megfordíthatom a csapat szezonját? Egyértelmű. Korábban kezdtünk úgy kinézni, ahogy azt szerettem volna, jól működött a csapat, de most kétségtelenül bajban vagyunk. A Tottenham ellen győzelem jót tett mindenkinek, de az sem volt olyan teljesítmény, amit igazán szerettem volna. Támadni akarunk, agresszíven szeretnénk futballozni, volt is néhány jó eredmény, de a City elleni meccs újra visszalépést jelentett.”

A Manchester United nyáron szerződtette, többek között, Cristiano Ronaldót és sokan azt várták, hogy a csapat vele harcban lesz a bajnoki címért. A szezon jól is indult, de a csapat hetek óta nem úgy teljesít, ahogy azt várják tőle.

A MU kilenc ponttal áll az éllovas Chelsea mögött, ám a BL-ben jelenleg vezeti a csoportját.

