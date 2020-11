Solskjaer: fel fogunk jönni a tabellán

A Premier League 10. fordulójának vasárnapi játéknapján a csapata a Southampton otthonába látogatnak. A mérkőzést megelőzően Ole Gunner Solskjaer elmondta, bár csapata jelenleg nem ott helyezkedik el a tabellán, ahol szeretné, biztos benne, hogy előrébb fognak lépni a jövőben.

A gyenge szezonkezdetet követően ismét felerősödtek azok a hangok, miszerint Solskjaer nem a megfelelő személy arra, hogy a Manchester United-ot visszavezesse a legjobbak közé, oda, ahova SIr Alex Ferguson távozását előtt tartozott. A United jelenleg csupán a tabella 13. helyén áll, bár a legutóbbi két győztes mérkőzésük után talán ismét reménykedhetnek a Vörös Ördögök szurkolói.

"Szeretném, hogy fejlődjön a csapatom. A fociban az eredmények számítanak. A vezetőséggel folyamatosan egyeztetek a csapat rövid-, illetve hosszú távú jövőjét illetően is. És ez nem csak rólam, a személyemről szól. Minden, amit teszek, azt a Manchester United érdekeiért teszem" - reagált a kirúgásáról szóló pletykákra a norvég.

Szerinte a United helyezése a tabellán csalóka, egyrészt az elmaradt meccsek miatt, másrészt ha az elmúlt hónapokat veszi figyelembe, szerinte a top csapatok között van Manchester United.

