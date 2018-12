Solskjaer: Egyből igent mondtam, amikor a United hívott

Megtartotta első sajtótájékoztatóját a norvég szakember.

Pénteken kora délután először állt hivatalosan is a sajtó képviselői elé Ole Gunnar Solskjaer, aki az idény végéig dirigálja a Manchester Unitedet a menesztett José Mourinho után.

Nem lesz egyszerű dolga a korábbi United-játékosnak, ugyanis a Vörös Ördögöknek már az is bravúr lenne, ha a BL-indulást jelentő helyek egyikére odaérnének.

- A legfontosabb az első meccsünk lesz, hogy lássák a játékosok mit szeretnék megvalósítani a pályán. Kiváló focisták alkotják a keretünket, akik közül sokakat személyesen ismertem korábban is. Fontos, hogy oda-vissza kommunikáljunk egymással, hiszen gyorsan rá kell hangolódjunk a másik gondolkodására.

Azokkal is személyesen beszélni fogok, akik feltehetően kevsebb játéklehetőséget kapnak majd. Rájuk is természetesen számítok és a United-család tagjai. Nyilván a hamarosan nyíló időszakban igazolnunk kell, de addig is ezekkel a srácokkal kell sikert elérnünk.

Solskjaer: Tudom, miként kell bánni az MU-játékosokkal, Sir Alextől megtanultam

A norvég edző arról is beszélt, hogy mennyit gondolkodott a klub felkérésén.

- Egyből igent mondtam, amikor hívott a United. Ezen nem volt mit gondolkodni. Még akkor is, ha egyelőre csak 5-6 hónapra szól ez a megbízatás. A legfontosabb az, hogy segíteni tudjak a csapatnak. Ezért jöttem, ez a feladatom. Mintegy 15 évet a Unitednél töltöttem játékosként és utánpótlás edzőként, ez életem legszebb időszaka volt.

Nicky Butt volt az, akivel a régiek közül először találkoztam. Köszöntöttük egymás és lementünk az öltözőbe. Olyan izgatott voltam, amikor beléptem, mint amikor játékosként készülődtem a meccsekre. Olyan érzés volt, mintha hazatértem volna.

A cikk lejjebb folytatódik

Nos, nem kell sokat várni az éles bemutatkozásra sem, hiszen holnap a Cardiff City, Solskjaer korábbi csapatának otthonában lépnek pályára a Vörös Ördögök.

