Solskjaer a hónap edzője, Rashford a hónap játékosa lett a Premier League-ben

A Manchester United tarolt januárban a Premier League-ben, ugyanis Ole Gunnar Solskjaert a hónap legjobb edzőjének, míg Marcus Rashfordot a hónap játékosának választották.

A norvég szakember még karácsony előtt vette át a Vörös Ördögök irányítását, és a csapat azóta egyszer sem szenvedett vereségét. A Manchester United januárban a Newcastlet 2-0-ra, a Tottenhamet 1-0-ra, a Brightont 2-1-re, míg a Leicester City-t 1-0-ra győzte le és csak a Burnley elleni 2-2 alkalmáva veszítettek pontot, így joggal választották meg Solskjaert a legjobbnak az első teljes hónapja végén. Sir Alex Ferguson óta a 45 éves edző lett az első, aki megkapta ezt az elismerést a Manchester Unitednél.

Another W for Ole Gunnar Solskjaer



Your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/8Joh22m6tI