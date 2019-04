Solskjaer: A Barca elleni fordítás nagyobb csoda lenne, mint a PSG elleni

A menedzsere, Ole Gunnar Solskjaer azt gondolja, hogy egy esetleges Barca elleni fordítás nagyobb csoda lenne, mint az, amit a ellen tettek.

A United 1-0 arányban elvesztette a elleni odavágót az Old Traffordon, így nem lesz könnyű dolguk, ha be akarnak jutni a BL elődöntőjébe.

Luke Shaw 12. percben lőtt öngólja nehéz helyzetbe sodorta a Solskjaer-csapatot.

- Természetesen a PSG elleni teljesítményünk ébreszt bennünk némi reményt, hogy meg tudjuk csinálni - mondta Solskjaer a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

- Most viszont tudjuk, hogy a torna esélyesével játszunk, így nagy kihívás előtt állunk.

- Nagyobb dolog lenne, mint a PSG elleni, ha ezt megnyernénk, mert a Barcelona otthon nem szokott kikapni. De úgy érzem, mi meg tudjuk csinálni.

