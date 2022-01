Sírva fakadt, Ibrahimovic vigasztalta a súlyosat hibázó játékvezetőt

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hétfő este az AC Milan hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett a Speziától a Serie A 22. fordulójában. A milánóiak Rafael Leao góljával 1-0-ás előnnyel mehettek szünetre, amelyet Agudelo egyenlített ki a 64. percben.

A rendes játékidő hosszabbításában aztán hihetetlen jelenetek játszódtak le a pályán.

A 92. percben Junior Messias tekert remekül a vendég kapuba, azonban Marco Serra játékvezető ekkor súlyos hibát vétett, a labda elrúgásának pillanatában visszafújta a gólt megelőző szabálytalanságot.

A bírónak azonnal leesett, hogy mekkorát hibázott, ám már nem volt mit tenni, a Milan szabadrúgással jöhetett, Ibrahimovic próbálkozását azonban szögletre ütötte Provedel kapus.

Az igazi dráma viszont csak ezután jött, a 96. percben egy gyors kontra végén Emmanuel Gyasi megszerezte a három pontot a Speziának.

Serra a lefújást követően bocsánatot kért a Milantól, olasz lapok szerint sírva is fakadt, s Ibráéknak kellett megvigasztalniuk.

"Nagy kár... a mérkőzés sorsdöntő pillanata után elveszítettük az önuralmunkat. Meg akartuk nyerni a meccset, de ez a jelenet megzavart bennünket. A második gólnál hibáztunk, ez nyilvánvaló. A játékvezető is hibát követett el, azonnal észrevette, és bocsánatot is kért. Sajnos ez van. Súlyos hibát követett el, be is ismerte" - nyilatkozta a mérkőzés után a Milan vezetőedzője, Stefano Pioli.

Később az Olasz Játékvezetők Szövetsége is bocsánatot kért a klubtól, a hírek szerint a játékvezető hosszabb eltiltásra számíthat, mert több hibát is elkövetett a mérkőzésen.

