Simon Krisztián: Fradi-Újpest a Feyenoord-Ajaxnál is nagyobb meccs

A lila-fehérek a már bajnok Ferencváros otthonába látogatnak.

"Remélem, újra gólt fog szerezni" – mondta Simon Krisztiánról a DIGI Sport híradójának Nebojsa Vignjevics, az Újpest FC vezetőedzője, aki ezek szerint bízik abban, hogy a 27 éves csatár ismét betalál a Fradi ellen derbin. Simon a februári mérkőzésen – csereként 10 perccel korábban beállva - a 93. percben szerzett döntetlent érő gólt. Egy csatár számára kevés ennél szebb pillanat létezik.

"Mindig külön készülünk erre a mérkőzésre, tudjuk, hogy mit jelent mindenkinek, ha ezen a meccsen be tudunk találni, milyen örömet okoz a futballista ezzel a szurkolóknak, és saját magából is nagy erők szabadulnak fel” – nyilatkozta Simon Krisztián a góljáról a Sport24-nek.

Simon 2011-ben Hollandiában légióskodott, és Feyenoord-Ajax rangadón is szerepelt, mégis azt mondja, számára nincs nagyobb meccs a derbinél . "Más a kettő, ugye mindkettőn volt szerencsém pályára lépni. Én az Újpest- mérkőzéseket jobban a magaménak érzem, mert a szívem azért lila, úgyhogy én ezt a derbit jobban át tudom érezni.”

A lilák egy győzelemmel életben tarthatnák dobogós álmaikat, de ehhez az -ben 35 meccs óta bevehetetlen Arénának számító Groupamában kellene villogniuk. Nebojsa Vignjevics szerint igenis meg lehet verni vendégként a Fradit, mint ahogy 2015. december 12-én is sikerült. "Én nem hinném, hogy legyőzhetetlen, korábban nekünk már sikerült idegenben nyernünk, pedig akkor is nagyon erős volt a Ferencváros. Egy ilyen sikerhez nem kell más, mint fegyelmezettség, koncentráció, és persze nem szabad könnyelműnek lennünk."

"Mi a statisztikával nem szoktunk foglalkozni, előre tekintünk, és tudjuk, hogy most ki a következő ellenfél, a Fradi, meg akarjuk nyerni a mérkőzést, harmadikok szeretnénk lenni, ez a célunk, és így megyünk neki a meccsnek” – jegyezte meg az újpesti Nagy Dániel, aki korábban a Ferencvárosban is megfordult.

" Így, hogy most már bajnok a Ferencváros, nem tudom, a játékosok hogyan fognak hozzáállni a mérkőzésnek, de biztos, hogy győzelemmel szeretnének ünnepelni. De nyilvánvalóan mi is szeretnénk győzni!” – fogalmazott Simon Krisztián.

A most már 30-szoros bajnok Ferencváros számára a elleni vereség után az is beleférne, hogy kikapjon az Újpesttől, de a csapat háza táján természetesen hallani sem akarnak erről az eshetőségről. "Úgy látom, a játékosok motiváltak, de fontos, hogy csak a feladatukra koncentráljanak, arra, amit a pályán tenniük kell. Ha ez megvalósul, az számomra már elég is" – mondtaSzerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője.

A Fradi-szurkolók számára talán most már a a legfontosabb , ahol rögtön olyan ellenfelet kaphat klub, mint például a Maccabi Tel Aviv, a Rosenborg vagy a Slovan Bratislava. „Már ideje lenne megcsipkedni a külföldi ellenfeleket a nemzetközi porondon” – nyilatkozta a Sport24-nek Nyilasi Tibor, az FTC korábbi játékosa és vezetőedzője. „Ha az elmúlt évet nézem, a Fradi szinte az első perctől kezdve, szinte megelőlegezve a kezében tartotta a bajnoki aranyat, nagyon magabiztos volt, kisebb hullámvölgyek voltak. Erősítés is volt télen, elég jó a játékoskeret. Ha a bajnoki cím megnyerése és a szép egy év után nem merítenek annyi erőt, hogy bátran nekimenjenek a nemzetközi meccseknek - az nagy hiba lenne.”

"Bármi megtörténhet, de előtte még lesz egy átigazolási időszak is; fel kell készülnünk, és harcolni fogunk a céljainkért" – mondta a BL-ről Rebrov.

A derbi után elméletben minden Újpest-drukkernek Fradi-szurkolóvá kellene válnia egy meccs erejéig, a friss bajnok ugyanis a legyőzésével bronzéremhez juttathatja Vignjevics mester lila-fehér csapatát. " Látja, erre még nem is gondoltam! Számunkra csak az a fontos, hogy a saját meccsünket megnyerjük. Ha mi nem győzünk, akkor nem is érdekel, hogy mi történik a többi mérkőzésen" – ismerte el Vignjevics. „Most van egy házi feladatunk a hétvégén, a meccset mindenképpen szeretnénk megnyerni. Hogy mi lesz jövő héten, az nincsen a mi kezünkben, most először a szombati mérkőzés a legfontosabb” – mondta Nagy Dániel.

A Fradi-Újpest derbi szombaton 19.30-kor kezdődik.