Simeone: „Saúlnak levegőre van szüksége, és a legjobbakat kívánom Griezmann-nak"

Diego Simeone, a friss bajnok Atletico Madrid vezetőedzője 11. szezonját kezdi meg a Matracosokkal. Az argentin tréner az AS-nek és a Marcának adott interjúiban beszélt a megnyert bajnoki címről, Saúlról, Suárezről, Griezmannról és Joao Félixről is.

Nem csak az előző szezonban, de 2014-ben is sikerült megelőznünk a Real Madridot és a Barcelonát, és idén is ugyanez lesz a célunk. Ha sikerül erősnek maradnunk, egészen biztosan versenyképesek leszünk – kezdte Diego Simeone.

A tréner ezután rátért az átigazolásokra is:

Saúl Ñíguez:

„Senki nem ismeri jobban Saúlt, ahogy mi. 8 éve játszik a klubnál, univerzális játékos, több poszton is játszattam már. Azonban ennyi év után a játékosoknak levegőre van szükségük, ez természetes, ráadásul az előző idény az átlagosnál is nehezebb volt számára, hiszen többször is ingadozott a formája, ami elmondhatatlanul zavarta őt. Az utolsó pillanatig harcolnunk kell azokért, akik velünk vannak."