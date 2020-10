Simán nyert a MU, behúzta a Chelsea, a PSG és a Dortmund is

A szerdai játéknapján összesen 22 gól született. Mindegyik mérkőzés hosszú összefoglalóját, ezzel együtt természetesen a gólokat és a fontosabb eseményeket is megtekinthetitek a cikkben.

E-csoport:

Krasznodar 0-4

Sevilla 1-0 Rennes

A kora esti mérkőzés egyik résztvevője az angol Chelsea volt, amely egy 1-0-ás első játékrész után további három gólt szerezve végül 4-0-ra verte meg az orosz Krasznodar együttesét. A gólokért Hudson-Odoi, valamint Werner, Ziyech és Pulisic gondoskodott.

Több csapat

A csoport másik, 21 órakor kezdődő találkozóján az EL-címvédő Sevilla megszerezte az első gólját az idei BL-ben - az 55. percben Luuk de Jong egy szélről betett kapáslövésből biztosította be a három pontot.

F-csoport:

Brugge 1-1 Lazio

Dortmund 2-0 Zenit

A Dortmund felett aratott 3-1-es győzelme után ezúttal csak egy 1-1-es döntetlenre futotta az olasz csapat erejéből. A végeredmény már az első félidőben kialakult: Correa 16-oson kívüli góljára Vanaken büntetővel tudott válaszolni.

Lucien Favre együttese gólokban sokáig nem tudott felülkerekedni az orosz csapaton, Sancho 78. percben értékesített büntetőjével, valamint Haaland 91. percben szerzett találatával végül hendikepes győzelmet arattak a sárga-feketék.

G-csoport

2-2 Dinamo Kijev

0-2

A Fradi az első félidőben 2-0-ás hátrányba került és a kevésbé jó játéka mellett úgy tűnt, hogy ezt a meccset is elveszíti Rebrov együttese. A sasok azonban nem adták fel, Tokmac remek gólja visszahozta a reményt, az emberfór után pedig a csereként beállt Boli az egyenlítést is megszerezte. Szöveges összefoglalónkat itt olvahatod.

A nap rangadóján hiába tudott triplázni Morata, a egykori spanyol támadója mindhárom gólját lesről szerezte. A Barca Dembele korai és Messi utolsóperces büntetőgóljával megérdemelten, a mérkőzést uralva diadalmaskodott. Részletesebb jegyzőkönyv.

H-csoport

Basaksehir 0-2

5-0 Leipzig

A korai török mérkőzésen a párizsiak a második félidőre hagyták a döntést. Moise Kean először egy szögletből érkező labdát váltott gólra fejjel, negyedórával később pedig fordulás után biztosította be a franciák győzelmét. Tuchel jobban aggódhat Neymar miatt, akit sérülés miatt le kellett cserélni, kihagyásának mértéke pedig egyelőre kérdőjeles.

A Manchester United azok után, hogy győzni tudott a francia fővárosban, most az előző szezon egyik elődöntősét is elintézte. Greenwood vette be először Gulácsi kapuját, a 73. percig maradt is a szűk előny - majd beindult a "babaarcú" csapata: a csereként beállt Rashford először kontrából talált be, majd védőjét átrázva növelte háromgólosra a MU-előnyt. Marcus harmadik - egyben a meccs ötödik - gólja előtt Martial is beköszönt egy tizenegyessel. Ezzel a MU is az öt 100 %-os csapat közé tartozik.

Az összes csoport állásait megtekinthetitek ezen az oldalon.