Sima győzelem az utolsó hazai meccsen

Úgy kezdődött a mérkőzés ahogy vártuk, hiszen a magyar válogatott egyből nekiesett a FIFA világranglista sereghajtójának és a 6. percben egy tetszetős góllal meg is szerezte a vezetést. Szoboszlai indult meg a jobb oldali vonaltól befelé, majd középre passzolt Szalai Ádámhoz, aki kényszerítőben vissza is adta a labdát a Leipzig játékosának, aki aztán egy kötény után 14 méterről ki is lőtte a bal alsót (1–0).

A folytatás is jól alakult, de Schön Szabolcs lövése után Benedettini kapus bemutatta az első bravúrját. A 22. percben viszont már ő sem tudott segíteni, amikor Nego Loic jobbról középrepasszolt, az érkező Gazdag Dániel pedig kapásból lőtt, a labda megpattant ugyan a kapuson, de a hálóba vágódott (2–0).

Négy perccel később Szalai Ádám is a gólvonal mögé tette a labdát, de a VAR megállapítása szerint is lesen volt a magyar csapatkapitány.

A szünet előtt Schönnek volt még egy nagy helyzete, de nyolc méterről fölé lőtt. A fordulás után ugyanolyan egyoldalú volt a találkozó, mint előtte, ám a gól sokáig nem jött össze. Benedettini nagyot mentett Schön, Vécsei és Szalai Ádám próbálkozásai után is.

A 83. percben aztán Nego labdaszerzése után Schäfer András passzolt középre Szoboszlaihoz, aki ballal, 20 méterről kilőtte a bal alsót (3–0).

A 88. percben pedig az újonc Kiss Tamás beadása után Battistinitől a labda Vécsei elé vágódott, a magyar játékos pedig 13 méterről a kapu bal oldalába lőtt.

A győzelem sima volt és emellett nemcsak Kiss Tamás, hanem Balogh Botond is először lépett pályára a válogatottban. Hétfőn Lengyelország ellen fejeződik be a világbajnoki-selejtező.

MAGYARORSZÁG–SAN MARINO 4–0 (2–0)

Puskás Aréna, 15 500 néző. V: Glova (szlovák)



MAGYARORSZÁG: Dibusz – Botka (Balogh Bo., 86.), Lang, Szalai A. – Nego, Nagy Á. (Schäfer, 57.), Gazdag, (Kiss T., 73.), Vécsei, Schön (Varga K., 57.) – Szalai Á., Szoboszlai (Hahn J., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi



SAN MARINO: E. Benedettini – Ma. Battistini, F. Fabbri, D. Rossi, A. Grandoni (A. Golinucci, 60.) – F. Tomassini (D'Addario, 60.), Lunadei, E. Golinucci, Mularoni, D. Tomassini (Hirsch, 36.) – Nanni (Vitaioli, 60.). Szövetségi kapitány: Franco Varrella



Gólszerző: Szoboszlai (6., 83.), Gazdag (22.), Vécsei (88.)

A csoport további meccsein:

Anglia–Albánia 5–0 (Maguire 9., Kane 18., 33., 45., Henderson 28.)

Andorra–Lengyelország 1–4 (Vales 45., ill. Lewandowski 5., 73., Jozwiak 11., Milik 45.)