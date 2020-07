Shane Tusup: „Szoboszlai Dominik tudja mit kell tennie!”

Szoboszlai Dominik kirobbanó formában tért vissza a Salzburghoz a koronavírus miatti szünetet követően. Ebben nagy szerepe volt Shane Tusupnak, aki korábban Hosszú Katinka férje és edzője volt, jelenleg pedig Szilágyi Liliána felkészülését vezeti. Közben pedig az úszók mellett a legnagyobb magyar futballtehetségre is figyel.

„Dominikkel elég jól össze tudunk dolgozni, fantasztikusan teszi a dolgát, és látszik is rajta a befektetett munka, ahogyan az is, hogy pontosan tudja, mit kell tennie ahhoz, hogy azzá váljon, akivé szeretne – nyilatkozta a Nemzeti Sport Online-nak a szakember. – Az én tudásom és hátterem arra jó, hogy kihozzam az emberekből a maximumot. Nem úszó, vagy labdarúgóedző vagyok, hanem olyan ember, aki segíteni tud a sportolóknak abban, hogy elérjék a céljaikat. Ami a focit illeti: könnyen rákattantam és nagyon élvezem. Örülök, hogy együtt dolgozhatok ezekkel a nagyszerű sportolókkal, mindig is ez volt a hosszútávú tervem. Megtiszteltetés számomra a közös munka.”

Shane Tusup azt is elárulta, hogy Szoboszlai Dominik mellett Bogdán Ádám felkészülését is segíti.

