Serie A-t megjárt futballista írt alá az MTK-nál – HIVATALOS!

Önkritikus a „futóbajnok”.

Az MTK szerződést hosszabbított Kosznovszky Márkkal, aki további három évre szóló megállapodást írt alá a klubbal.

A kék-fehérek korábbi akadémistája 2021 nyarán szerződött vissza az MTK-hoz az olasz AC Parma együttesétől, amelynek színeiben a Serie A-ban is debütálhatott a középpályás. Az olasz élvonalban egy mérkőzésen lépett pályára.

Kosznovszky Márk az idei szezonban egyre több játéklehetőséget harcolt ki magának, február vége óta folyamatosan pályára lépett, de a legutóbbi két találkozón nem lehetett ott a keretben a még jelenleg is meglévő, kisebb sérülése miatt. A DVSC elleni győztes meccsen megszerezte első NB I-es bajnoki gólját is, az U21-es válogatottban pedig gólt lőtt és gólpasszt is adott.

A Wyscout adatai alapján az NB I-ben a magas intenzitású sprintek tekintetében Kosznovszky a legjobban teljesítő magyar játékos, hiszen meccsenként közel 59 sprintet vág le. A 22 éves középpályás átlagosan 11,78 km-t fut, amellyel a két legjobban teljesítő hazai labdarúgó közé tartozik a mezőnyben.

A korosztályos válogatott labdarúgó az idei szezonban eddig 21 tétmérkőzésen szerepelt, célja, hogy a jövőben még a mostaninál is több játéklehetőséget kapjon, ezért is hosszabbította meg az immár további három évre szóló szerződését.

„Itt nőttem fel, itt kaptam meg az esélyt arra, hogy az NB I-ben is bizonyítsak, ezért is érzem úgy, hogy ez a legjobb hely számomra, mivel a klub koncepciója nagyon tetszik. Nagyon örülök, hogy idén folyamatosan játszhattam, hiszen önkritikusan mondhatom, hogy hullámzó volt a felnőtt karrierem. Jót tett az, hogy az állandó játéklehetőség érdekében tavaly játszani tudtam az NB II-ben, kölcsönben. Az idei szezon elején még nem tudtam annyit szerepelni, mint szerettem volna, de bíztam abban, hogy megkapom az esélyt, amivel aztán próbáltam élni. Az idő előrehaladtával úgy éreztem, egyre jobban megtalálta a stáb a helyemet a csapatban, bízom abban, hogy a következő időszak is ilyen lesz majd. Szeretnék egyre stabilabb tagja lenni egy NB I-ben jól szereplő MTK-nak” – fogalmazott a játékos a klubhonlapnak.

Kosznovszky elmondta, jó visszaigazolásnak tartja a róla megjelent statisztikákat, de tudja, hogy más területeken még javulnia kell.

„Mindig is sokat tudtam futni, a stáb el is várja ezt tőlem, talán erénynek mondhatom, hogy egy stabil átlagot mindig tudok hozni. Mennyiségben mindig megvolt a játékomban a sok futás, de minőségben mostanra szerintem sokat változott mindez. A stáb is ugyanúgy tekint rám, mint én magamra: a sok meló és labdaszerzés mellett a pluszt hiányolták a játékomból, ezzel én is tisztában vagyok, tavasszal már tettem is ezért lépéseket. Még konkrétabb játékra törekszem az előrejátékban is, szeretnék gólokat szerezni, bevállalni azokat a megoldásokat, passzokat, amik a különbséget jelenthetik a mérkőzéseken. Azt mindig is tudtam, hogy a futballba bele kell tenni a munkát, és az előbb-utóbb beérik. Nagyon pozitívan tekintek a közös folytatás elé” – tette hozzá.

Mint megírtuk, az MTK Budapest a huszadik helyre került a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb listáján, amely – 59 bajnokság nagyjából ezer csapatát vizsgálva – azt rangsorolja, hogy a klubok milyen százalékban foglalkoztatnak saját nemzetiségű, valamint saját nevelésű labdarúgókat.

Dr. Selei András klubigazgató szerint a kimutatás remek visszacsatolása a klub gondolkodásának, és erről az útról továbbra sem fognak letérni.