Goal.com
Live
Serhou Guirassyimago images / Jan Huebner
Bózsik Tamás

Eldőlt, hol folytatja Serhou Guirassy, a támadó maga döntött a sorsáról

Transfers
S. Guirassy
Borussia Dortmund
Németország 1

Noha a guineai csatárt a szerződése még 2028-ig köti a BVB-hez, a nyáron szeretne távozni, ha a klub egy elfogadható ajánlatot kap érte.

Guirassy távozásának hátterében az áll, hogy a támadó már betöltötte a 30. életévét, és az ügynökével szeretné, ha a karrierje során utoljára, egy még busásabb fizetést kínáló szerződést tudna kötni.

A Bild úgy tudja, hogy érdeklődőből nincsen hiány, ugyanis az AC Milan, a Fenerbahce, több Premier League-klub és számos szaúdi együttes is szívesen látná a soraiban Guirassyt. 

Ugyanakkor az mindenképpen a közvetlen elitcsapatok malmára hajtja a vizet, hogy a guineai center jelenlegi szerződésében szerepel egy záradék, ami 35 millió eurós vételárat biztosít a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea és a Liverpool számára.

Igaz, a sárga-feketék még ebben az esetben is közel 20 millió eurót keresnének a 2024 nyarán a VfB Stuttgarttól szerződtetett játékoson. 

A jelenleg 30 éves Guirassy tehát későn érő típusnak számított, de felvette a karrierje első topcsapatának ritmusát: a Dortmundban eddig 89 mérkőzésen 56 gólt és 15 gólpasszt jegyzett.  

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés