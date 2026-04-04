Guirassy távozásának hátterében az áll, hogy a támadó már betöltötte a 30. életévét, és az ügynökével szeretné, ha a karrierje során utoljára, egy még busásabb fizetést kínáló szerződést tudna kötni.

A Bild úgy tudja, hogy érdeklődőből nincsen hiány, ugyanis az AC Milan, a Fenerbahce, több Premier League-klub és számos szaúdi együttes is szívesen látná a soraiban Guirassyt.

Ugyanakkor az mindenképpen a közvetlen elitcsapatok malmára hajtja a vizet, hogy a guineai center jelenlegi szerződésében szerepel egy záradék, ami 35 millió eurós vételárat biztosít a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea és a Liverpool számára.

Igaz, a sárga-feketék még ebben az esetben is közel 20 millió eurót keresnének a 2024 nyarán a VfB Stuttgarttól szerződtetett játékoson.

A jelenleg 30 éves Guirassy tehát későn érő típusnak számított, de felvette a karrierje első topcsapatának ritmusát: a Dortmundban eddig 89 mérkőzésen 56 gólt és 15 gólpasszt jegyzett.

