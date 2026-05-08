Ezúttal Bukarestben gyűjtötte be a rendkívül fontos három pontot a Sepsi OSK, amely a 19. percben Carlo Davordzie révén előnybe került.

Ezt követte a 33. percben a balhátvéd, Alin Techeres nem mindennapi mutatványa: egy elé pattanó labdát állítgatás nélkül a hosszúba lőtt, mindezt rabonából.

Még a hailafotbalro nevű Instagram-oldal is szentelt neki egy külön bejegyzést.



A remekbeszabott gól egy másik kameraállásból.

Érdekesség, hogy a találkozó 64. percében piros lapot kapott a fővárosiak magyar játékosa, Huszti András.

Ezzel a sikerrel őrzi a biztos feljutást jelentő második helyét a háromszéki csapat, sőt, öt pontra növelte előnyét a harmadik Voluntarival szemben. Még két forduló van hátra a román másodosztályból, így akár már a jövő héten feljutást ünnepelhet a Sepsiszentgyörgy.

Az FK Csíkszereda biztosan bennmaradt a Szuperligában, ennélfogva két magyaros együttes is ott lehet a következő kiírásban.

