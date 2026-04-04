Megverte a veretlen listavezetőt a Sepsi OSK, még akár bajnokként is visszajuthat az élvonalba!

A háromszéki együttes a védő Denis Harut találatával került előnybe, amit meg is őrzött a hazaiak nyomása ellenére. Ez a siker azt jelentette, hogy a második helyen álló OSK hat pontra megközelítette a Vajdahunyadot, így még akár bajnokként is feljuthat az élvonalba. Ráadásul ez volt a Corvinul első bajnoki kudarca a szezonban.

A román második liga felsőházából az első két együttes jut föl automatikusan, míg a harmadik és a negyedik helyezett osztályozót játszik a Szuperliga 14. és 13. csapatával.

Mint ismert a Sepsi meglepetésre a mögöttünk hagyott szezonban búcsúzott az első osztálytól, ami után a klub elsődleges célként fogalmazta meg az azonnali visszajutást.

A keret magyar származású játékosai között szerepel az egykori Nyíregyháza-játékos Fejér Béla, a Ferencvárosban is megfordult Sigér Dávid, valamint a saját nevelésű Batzula Hunor és Gyulai Krisztián.

