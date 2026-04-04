Megverte a veretlen listavezetőt a Sepsi OSK, még akár bajnokként is visszajuthat az élvonalba!

A Sepsiszentgyörgy egy 82. percben szerzett góllal hozta el a három pontot a listavezető Vajdahunyadi Corvinul otthonából a román másodosztály rájátszásának második fordulójában.

A háromszéki együttes a védő Denis Harut találatával került előnybe, amit meg is őrzött a hazaiak nyomása ellenére. Ez a siker azt jelentette, hogy a második helyen álló OSK hat pontra megközelítette a Vajdahunyadot, így még akár bajnokként is feljuthat az élvonalba. Ráadásul ez volt a Corvinul első bajnoki kudarca a szezonban.

A román második liga felsőházából az első két együttes jut föl automatikusan, míg a harmadik és a negyedik helyezett osztályozót játszik a Szuperliga 14. és 13. csapatával. 

Mint ismert a Sepsi meglepetésre a mögöttünk hagyott szezonban búcsúzott az első osztálytól, ami után a klub elsődleges célként fogalmazta meg az azonnali visszajutást. 

A keret magyar származású játékosai között szerepel az egykori Nyíregyháza-játékos Fejér Béla, a Ferencvárosban is megfordult Sigér Dávid, valamint a saját nevelésű Batzula Hunor és Gyulai Krisztián.

Liga II
FC Voluntari crest
FC Voluntari
FCV
Corvinul Hunedoara crest
Corvinul Hunedoara
CHU
Liga II
Sepsi OSK crest
Sepsi OSK
SEP
Steaua Bucuresti crest
Steaua Bucuresti
SBU
