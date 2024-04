Senki sem tud úgy beszólni, mint Bognár György: „nem játszottunk jól, de jobbak voltunk, mint az ellenfél”

A paksiak edzője szerint mindegy, hogy ki lesz az ellenfelük a kupadöntőben.

A Paksi FC vezetőedzője, Bognár György a Kisvárda ellen hátrányból fordítva, 2–1-re megnyert Magyar Kupa-elődöntő után arról beszélt, hogy csapata kissé elbizakodott volt.

A szabolcsiak trénere, Feczkó Tamás pedig a hajrábeli kapufájukat fájlalta, de elismerte, hogy nem érdemeltek továbbjutást.

Mint megírtuk, a bajnokságban harmadik helyezett Paksi FC jutott elsőként a labdarúgó MOL Magyar Kupa fináléjába, miután kedden hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a vendég Kisvárdát.

A tolnaiakat irányító Bognár György a tőle megszokott stílusban kezdte értékelését az M4 Sportnak:

„Szerintem az első perctől kezdve jobbak voltunk, mint a Kisvárda. Nem mondom, hogy jól játszottunk, de jobbak voltunk, mint az ellenfél” – élt némi kritikával mindkét csapat irányába.

Mint mondta, a második félidőre annyit kért játékosaitól, hogy ők szerezzenek gólt, ne a Kisvárda. Azt nehezményezte, hogy a végén nem a gólszerzésre, hanem inkább az idő múlására koncentráltak – és erre majdnem ráfáztak, Camaj ugyanis a ráadásban a felső lécet találta el.

„Fontos volt, hogy nyerjünk, már csak azért is, mert az utóbbi hónapban sikertelenek voltunk. A srácok dolgoztak rendesen, ezzel nem volt gond, de talán kissé elbizakodottak voltunk, néha azt éreztem, úgy gondoljuk, vége a bajnokságnak, másodikak vagyunk, a Magyar Kupában pedig jól szerepeltünk. Ezt kellett megfordítanunk, úgy tűnik, sikerült. Az, hogy bejutottunk a döntőbe, szerintem nagy tett. Az előttünk álló hetekben van célunk a bajnokságban és a kupadöntőben is, az pedig, hogy két fronton is harcolunk, nem probléma, sőt nagyon is jó!” – hangsúlyozta Bognár György.

„Mindegy, hogy ki lesz az ellenfél a döntőben”

A szakember irányításával a Paks 2022 után ismét és története során másodszor játszhat kupadöntőt május 15-én a Puskás Arénában. A Ferencváros két éve 3–0-ra verte a tolnaiakat a fináléban. Ez a párosítás idén is megismétlődhet, amennyiben szerda este, Balmazújvárosban, a 20 órától esedékes másik elődöntőben az FTC legyőzi a másodosztályú Nyíregyházát.

„Fel tudunk készülni a kupadöntőre, mindegy ki az ellenfél” – tekintett előre Bognár György.

„Tényleg mindegy?” – kérdezett vissza az M4 Sport riportere.

„Majd a végén meglátjuk” – felelte széles mosollyal Bognár.

A keddi elődöntő győztes gólját szerző Hahn János elárulta, az elmúlt hetek sorozatos vereségei megfogták a csapatot, ezért is jelent sokat, hogy március 3. után ismét meg tudtak nyerni egy meccset a rendes játékidőben. Úgy érezte, keményebben küzdöttek a Kisvárdánál, ezért megérdemelték a továbbjutást.

„Lett volna lehetőségünk egyenlíteni, de úgy látszik, nem érdemeltük meg”

A vesztes szabolcsiakat irányító Feczkó Tamás leginkább Camaj utolsó perces kapufáját sajnálta.

„Gratulálok a Paksnak a kupadöntőbe jutáshoz, sok sikert kívánok neki! A hazaiak a második félidőben jobban játszottak, több lehetőségük volt. Az első félidőben ugyan vezetést szereztünk, de a Paks hamar egyenlített. Keveset birtokoltuk a labdát, belementünk az ívelésekbe. A szünetben igyekeztünk rendezni a sorokat, de korán jött a második paksi gól, utána hiába próbálkoztunk, nem tudtuk feltörni a hazaiak védekezését. A hosszabbításban lett volna lehetőségünk egyenlíteni, de úgy látszik, nem érdemeltük meg. Hogy mit jelentett volna nekünk a döntőbe kerülés? A klub, a játékosok és a szakmai stáb álma vált volna valóra…” – nyilatkozta Feczkó.

Mint ismert, a Kisvárda az NB I-es tabella utolsó előtti, 11. helyén áll és a szezon végén minden bizonnyal búcsúzik az élvonaltól.