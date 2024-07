Sejtelmes bejegyzést tett közzé a Manchester United korábbi kapusa

David de Gea tavaly nyár óta klub nélküli – de már nem sokáig…?

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

David de Gea, a Manchester United korábbi kapusa a közösségi médiában arra utalt, hogy ezen a nyáron visszatérhet a futballba.

A most 33 esztendős de Gea tavaly nyáron 12 év után hagyta el a Manchester Unitedet, amellyel megnyerte a Premier League-et, az FA-kupát, két Ligakupát és az Európa-ligát is. Kétszer nyerte el a Premier League Aranykesztyűjét, ötször választották be a PFA Év csapatába, és rekordot jelentő három egymást követő idényben, összesen pedig négyszer nyerte el a United-szurkolók által megszavazott Sir Matt Busby Év játékosa díjat.

Bár a spanyolnak sajtóhírek szerint több ajánlata is volt – többek között Szaúd-Arábiából –, azóta sem talált új csapatra.

A United egykori hálóőre most, az átigazolási időszakban sejtelmes üzenetet tett közzé a közösségi médiában, amely megmozgatta a szurkolókat. A korábbi kapus egyszerűen csak egy hangulatjelet – homokórát – tett közzé, ami arra utalhat, hogy közeljövőben bejelentést tehet a jövőjéről, miután az előző szezont klub nélküli, ergo szabadon igazolható játékosként töltötte el.

Az X-en erre reagálva az egyik rajongó ezt írta:

„Kérlek, mondd, hogy van klubod!”

Egy másik hozzátette:

„Hihetetlen tehetségedet és elhivatottságodat mindig is öröm volt nézni. Remélem, újra látlak a kapufák között, értéket és színvonalat hozva minden olyan klubnak, aki olyan szerencsés lesz, hogy szerződtetett!"

Míg egy másik tréfásan utalt de Gea sikertelen, egészen abszurd okból meghiúsult Real Madridba igazolására, és ezt írta:

„Igen, végre csatlakozik egy új csapathoz, ezúttal nincs fax, ami megállíthatná”.